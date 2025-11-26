Ferrari: Das ist der Katar-Plan von Teamchef Vasseur

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton erlebte in Las Vegas ein «herausforderndes Wochenende», wie Teamchef Fred Vasseur festhält. Der Franzose verrät, wie der Rennstall aus Maranello in Katar vorgehen will.

Charles Leclerc und Lewis Hamilton belegte in Las Vegas nach der Disqualifikation der McLaren-Gegner die Plätze 4 und 8. Noch bevor Lando Norris und Oscar Piastri aus der Wertung genommen wurden, stellten sich die beiden Ferrari-Stars den Fragen der Medien. Und beide machten kein Geheimnis um ihren Ärger über die Ergebnisse, die nicht den Erwartungen entsprachen.

Besonders niedergeschlagen wirkte Hamilton, der von seiner «schlechtesten Saison» sprach und gestand: «Ich fühle mich fürchterlich.» Etwas differenzierter fiel das Fazit von Leclerc aus, der seine eigene Leistung als gut bezeichnete, sich aber mit dem Ergebnis schwer tat.

Das Gute ist: Da die letzten drei Rennen des Jahres an aufeinanderfolgenden Rennwochenenden stattfinden, müssen sie nicht lange warten, bis sie wieder auf die Strecke dürfen. Darüber hinaus findet in Katar das letzte Sprintwochenende der Saison statt, deshalb bieten sich mehr Chancen, um WM-Punkte zu sammeln.

Teamchef Fred Vasseur betont: «Nach einem herausfordernden Wochenende in Vegas fokussieren wir uns voll und ganz auf das anstehende Kräftemessen in Katar und darauf, wieder auf die Strecke zu gehen. Der Lusail International Circuit ist eine ganz andere Piste, die schnelle Kurven umfasst, in denen Mensch und Maschine auf die Probe gestellt werden.»

«Dass Pirelli für das Rennwochenende auch noch ein Runden-Limit für die Reifensätze vorgegeben hat, verleiht der Strategie eine zusätzliche Wendung», fährt der Franzose fort. «Der Fokus liegt auf uns selbst und darauf, alle Chancen zu nutzen, die uns das letzte Sprintwochenende der Saison bieten wird. Wir sind hochmotiviert, die Saison mit einem Erfolg zu beenden», fügt er kämpferisch an.





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22