Ferrari: Das ist der Katar-Plan von Teamchef Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Charles Leclerc und Lewis Hamilton belegte in Las Vegas nach der Disqualifikation der McLaren-Gegner die Plätze 4 und 8. Noch bevor Lando Norris und Oscar Piastri aus der Wertung genommen wurden, stellten sich die beiden Ferrari-Stars den Fragen der Medien. Und beide machten kein Geheimnis um ihren Ärger über die Ergebnisse, die nicht den Erwartungen entsprachen.
Besonders niedergeschlagen wirkte Hamilton, der von seiner «schlechtesten Saison» sprach und gestand: «Ich fühle mich fürchterlich.» Etwas differenzierter fiel das Fazit von Leclerc aus, der seine eigene Leistung als gut bezeichnete, sich aber mit dem Ergebnis schwer tat.
Das Gute ist: Da die letzten drei Rennen des Jahres an aufeinanderfolgenden Rennwochenenden stattfinden, müssen sie nicht lange warten, bis sie wieder auf die Strecke dürfen. Darüber hinaus findet in Katar das letzte Sprintwochenende der Saison statt, deshalb bieten sich mehr Chancen, um WM-Punkte zu sammeln.
Teamchef Fred Vasseur betont: «Nach einem herausfordernden Wochenende in Vegas fokussieren wir uns voll und ganz auf das anstehende Kräftemessen in Katar und darauf, wieder auf die Strecke zu gehen. Der Lusail International Circuit ist eine ganz andere Piste, die schnelle Kurven umfasst, in denen Mensch und Maschine auf die Probe gestellt werden.»
«Dass Pirelli für das Rennwochenende auch noch ein Runden-Limit für die Reifensätze vorgegeben hat, verleiht der Strategie eine zusätzliche Wendung», fährt der Franzose fort. «Der Fokus liegt auf uns selbst und darauf, alle Chancen zu nutzen, die uns das letzte Sprintwochenende der Saison bieten wird. Wir sind hochmotiviert, die Saison mit einem Erfolg zu beenden», fügt er kämpferisch an.
