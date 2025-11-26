Toto Wolff erklärt: Das ist in Katar entscheidend

Das Mercedes-Team konnte in Las Vegas seinen Vorsprung auf Red Bull Racing und Ferrari ausbauen. Teamchef Toto Wolff mahnt dennoch: «Das Wochenende hat auch gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können.»

Von der Disqualifikation der beiden McLaren-Titelkandidaten Lando Norris und Oscar Piastri hat nicht nur Titelverteidiger Max Verstappen profitiert, weil dessen Rückstand auf die WM-Gegner geschrumpft ist. Auch für Mercedes war es ein Vorteil, dass der WM-Leader und sein erster Verfolger aus der Wertung genommen wurden.

Denn dadurch rückten beide Sternfahrer nach vorne: George Russell wurde Zweiter statt Dritter, sein Stallgefährte Kimi Antonelli durfte sich über den dritten Platz freuen, obwohl er zunächst nur als Fünfter gewertet worden war. Damit hat das Mercedes-Team 33 statt 25 WM-Zähler gesammelt – und den Abstand zu den direkten Konkurrenten im Kampf um den zweiten WM-Rang in der Konstrukteurswertung vergrössert.

Das freut nicht zuletzt Toto Wolff. Der Teamchef von Mercedes sagt vor dem zweitletzten Rennen der Saison in Doha: «Wir reisen mit einem komfortablen Vorsprung im Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurswertung nach Katar.» Im gleichen Atemzug stellt er aber auch klar: «Aber wir sehen nichts als selbstverständlich an.»

«Zwar haben wir in Las Vegas Punkte auf unsere nächsten Konkurrenten gutgemacht, aber das Wochenende hat auch gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können», mahnt der Wiener. Und er verspricht: «Als Team haben wir gut gearbeitet und werden versuchen, das in Doha und Abu Dhabi wieder umzusetzen.»

«Dieses Wochenende stehen wir vor der zusätzlichen Herausforderung des Sprintformats und der Begrenzung der Reifennutzung», erklärt der 53-Jährige mit Blick auf die Sonderregelung, dass jeder Reifensatz nur 25 Runden lang eingesetzt werden darf.

Wolff erklärt auch, worauf beim im anstehenden Rennwochenende ankommen wird: «Ein solider Start im ersten Training und eine gute Ausgangsbasis sind daher entscheidend.» Und er gesteht: «Wir erwarten, dass unsere Konkurrenten schnell sein werden. Warme Bedingungen und schnelle Kurven waren in diesem Jahr nicht unsere Stärke.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22