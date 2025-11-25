So plant Pirelli die Formel-1-Reifen für 2026

Vor dem Saisonfinale 2025 gibt Reifenlieferant Pirelli einen Ausblick auf die Gummis für 2026: Statt sechs Trockenreifen-Mischungen soll es doch nur fünf geben. Was die Herausforderung beim Testen war.

Noch zwei Rennen und ein Sprint sind in der Saison 2025 zu fahren, doch schon im Laufe des Jahres schielten die Formel-1-Teams und vor allem Reifenlieferant Pirelli auf 2026, wenn nicht nur die Autos ein komplett neues Reglement bekommen, sondern auch die Reifen. Bereits während der aktuellen Saison liefen mehrere Reifentests, zuletzt in Mexiko. Der letzte Probelauf folgt wie gewohnt nach dem Abschlussrennen in Abu Dhabi.

Vor dem Katar-GP teilt Pirelli nun einige Details zu den neuen Reifen für 2026 mit: Am 15. Dezember, also gut eine Woche nach dem letzten Rennen und dem anschließenden Test, sollen die neuen Mischungen homologiert werden. Die Entwicklung wurde bereits am 1. September abgeschlossen.

Und jetzt kommt die große Neuigkeit: Für 2026 soll es fünf verschiedene Reifenmischungen geben, nämlich von C1 bis C5, und ähnlich zu den aktuellen Reifen. Auf den C6 wird man allerdings verzichten. Der Unterschied zwischen C5 und C6 sei zu gering gewesen im Vergleich zum Abstand zwischen den anderen Mischungen und der Performance-Vorteil zu gering.

Pirelli betont, dass eine Schwierigkeit gewesen sei, dass die 2026er-Reifen noch nicht an 2026er-Autos getestet werden konnten. Logisch: Die sind ja noch streng geheim und in der Entwicklung. Möglicherweise erweisen sich also einige Daten als nicht ganz so präzise, wie man das im Hause von Pirelli gerne gehabt hätte.

Wie geht es jetzt weiter? Bevor die Reifen homologiert werden, gibt es noch einen finalen Test. Wie üblich findet der am Dienstag nach dem Abu-Dhabi-GP auf derselben Strecke in Yas Marina statt. Dort wird allerdings ohne den C1 und ohne die Full Wet Regenreifen getestet. Intermediates sollen nur gefahren, falls es in der Wüste regnen sollte.

