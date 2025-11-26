Katar-GP: Warnung von Sauber-Teamchef Wheatley

Die Formel-1-Stars werden in dieser Woche in Katar wieder Gas geben. Das Sauber-Team hofft, seine Punkte-Strähne fortsetzen zu können. Doch dazu muss es nachlegen, wie Teamchef Jonathan Wheatley betont.

In den vergangenen vier WM-Runden durfte das Sauber-Team, das im nächsten Jahr als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird, jeweils frische WM-Punkte bejubeln. In Austin, São Paulo und Las Vegas war Routinier Nico Hülkenberg für den Punkte-Segen verantwortlich. Beim Kräftemessen in Mexiko sicherte Formel-1-Rookie Gabriel Bortoleto mit dem zehnten Platz die Fortsetzung der Punkte-Strähne.

Mit den insgesamt 13 Punkten, die der Rennstall aus Hinwil in den vergangenen beiden Monaten gesammelt hat, ist die Mannschaft bis auf vier WM-Zähler an das achtplatzierte Aston Martin Team herangerückt. Zum Vergleich: Das Team aus Silverstone hat in der gleichen Zeitspanne nur vier Punkte erobert.



Entsprechend gross ist die Hoffnung bei Sauber, auch beim zweitletzten Kräftemessen des Jahres in Katar wieder zu punkten. Hülkenberg und Bortoleto bieten sich gleich zwei Chancen dazu, denn auf dem Lusail International Circuit wird das letzte Sprint-Wochenende der Saison ausgetragen. Dennoch geht Jonathan Wheatley nicht davon aus, dass sie ein leichtes Spiel haben werden.

Der Teamchef hält stolz fest: «Es ist ermutigend, dass wir in den letzten paar Rennen konstant solide Leistungen zeigen konnten. Die Ergebnisse sind ein Beweis für die harte Arbeit, die jeder Einzelne geleistet hat.» Gleichzeitig warnt er: «Trotzdem müssen wir noch nachlegen und mit beiden Autos das bestmögliche Ergebnis erzielen, wenn wir in der WM nach vorne rücken wollen.»

Und der Brite betont: «Katar war in der Vergangenheit ein gutes Pflaster für unser Team, und wir hoffen, dass es auch diesmal gut läuft und wir unsere Punkte-Strähne verlängern können. Beim Sprint-Format zählt jede Session.»

Auch Nico Hülkenberg weiss: «Der Sprint sorgt immer für ein arbeitsreiches Wochenende, uns bleibt bei diesem Format weniger Zeit, um alles perfekt hinzubekommen.» Der Deutsche ist sich sicher: Aber wenn wir weiterhin alles sauber umsetzen und unsere Chancen nutzen, können wir den Schwung, den wir zuletzt aufgebaut haben, sicher nutzen.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22