George Russell: Wäre GP-Sieg möglich gewesen?

George Russell kämpfte im GP von Las Vegas mit einem Problem, das ihn schon im Qualifying eingebremst hatte. Wäre der GP-Sieg für den Mercedes-Star sonst möglich gewesen? Das sagt Teamchef Toto Wolff.

Letztlich durfte sich George Russell über den zweiten Platz freuen, denn Stunden nach dem Fallen der Zielflagge wurden die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri aus der Wertung genommen. Der Grund: Die hinteren Bodenplatten an ihren GP-Rennern waren zu abgenutzt, damit entsprachen die Autos nicht mehr den technischen Vorschriften.

Russell profitierte vom Pech der Gegner, denn er war hinter Sieger Max Verstappen und WM-Leader Norris ins Ziel gekommen. Der Brite kämpfte im Rennen schon früh mit einem technischen Problem, das nichts Neues für ihn war: Bereits im Qualifying hatte seine Servolenkung nicht richtig funktioniert. Nach einem wilden Ritt über die Randsteine wiederholte sich, was ihn schon im Abschlusstraining eingebremst hatte.

Hinterher erzählte der Brite: «Ich hatte die gleichen Sorgen mit der Servolenkung, die schon im Qualifying aufgetaucht war. Ich konnte das Problem umfahren, und ich gewöhnte mich daran. Das Tempo sah im ersten Stint dann auch gut aus. Als Verstappen dann im zweiten Stint aus der Boxengasse kam, sagte ich mir: ‚Gut, ich werde nun attackieren und schauen, ob ich die Führung übernehmen kann‘.»

«Aber damit habe ich meinen rechten Vorderreifen etwas zu sehr belastet. Er hat gekörnt und ich habe dem Team gesagt, dass ich bezweifle, mit diesem Reifensatz ins Ziel kommen zu können. Aber sie waren zuversichtlich», fügte der aktuelle WM-Vierte selbstkritisch an. Und er betonte: «Jede Runde war einfach nur schmerzhaft, ich wurde immer langsamer und hatte überhaupt keinen Spass.»

Russell stellte vor der Disqualifikation der beiden McLaren-Fahrer auch fest: «Ich denke, der dritte Platz war diesmal das bestmögliche Ergebnis, und abgesehen von der ersten Runde hat mir das Rennen auch kein Vergnügen bereitet.»

Etwas positiver fiel der Rückblick von Mercedes-Teamchef Toto Wolff aus, der auf die Frage, ob Russell das Rennen ohne seine Techniksorgen hätte gewinnen können, vor laufender «F1TV»-Kamera erklärte: «Im ersten Stint war er definitiv flott unterwegs, er war bei der Musik. Ob es gereicht hätte, um den Sieg zu holen, weiss ich nicht, da bin ich mir nicht sicher. Aber natürlich wäre es so gewesen, dass er ein leichteres Spiel gehabt hätte, wäre er in Führung gegangen – weil bei freier Fahrt ist es immer einfacher.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22