Fernando Alonso über Las Vegas: «Kein F1-Standard»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso verpasste in Las Vegas die Punkteränge – trotz der Doppel-Disqualifikation der beiden McLaren-Stars. Der zweifache Weltmeister äusserte hinterher Kritik am Rennen.

Fernando Alonso durfte sich in Las Vegas von Startplatz 7 aus Hoffnungen auf WM-Punkte machen, doch das drittletzte Rennen der Saison verlief so gar nicht nach Wunsch für den ehrgeizigen Spanier. Er kreuzte die Ziellinie nach 50 Rennrunden als Dreizehnter und rückte durch die Disqualifikation der beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri auf den elften Platz vor. Damit war er immer noch nicht in den Punkten.

Danach erklärte der 32-fache GP-Sieger gewohnt nüchtern: «Das war ein schwieriges Wochenende, und das hat uns auch nicht überrascht. Das Rennen war eine echte Herausforderung. Uns fehlte das Tempo, um in die Punkte zu kommen. Wir waren auf den Geraden langsam unterwegs, da ist es einfach schwierig, erfolgreich gegen die anderen Fahrer zu kämpfen.»

Der 44-Jährige gestand auch: «Es war ein langes und ziemlich einsames Rennen. Wir hatten nicht den nötigen Speed und um uns passierte auch nicht viel. Es war also etwas einsam. Ich weiss nicht, wie es im TV aussah, aber aus der Cockpit-Perspektive war das nicht das beste Rennen für uns.»

Alonso kritisierte auch die Streckenverhältnisse. Er schimpfte: «Die Strecke selbst macht Spass, weil sie schnell ist. Aber ich denke, der Asphalt ist kein Formel-1-Standard, denn er ist zu rutschig und wir schaffen es nicht, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Er bietet einfach keinen Grip und die Strecke hat auch einige Bodenwellen – das ist sicherheitstechnisch grenzwertig.»

Und der Aston Martin-Star beklagte auch das WM-Programm, das die Teams und Fahrer dazu zwingt, nach dem Rennen in Las Vegas ins rund 13000 km weit entfernte Katar zu fliegen, um nur wenige Tage später den zweitletzten WM-Lauf zu bestreiten. «Ganz ehrlich, das ist schwierig für uns. Erst die Zeitverschiebung und die Entfernung zu Europa und Brasilien, wo wir vor zwei Wochen waren. Und jetzt müssen wir direkt nach Katar, das sind 17 Stunden Flugzeit und elf Stunden Zeitverschiebung. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner anderen Sportart der Welt akzeptiert würde.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22