Laurent Mekies: «Das hat Max Verstappen angefeuert»

Max Verstappen hat in Las Vegas gleich beim Start die Führung übernommen und das Rennen kontrolliert. Ein Funkspruch sorgte dafür, dass der Red Bull Racing-Star noch mehr Gas gab, wie Teamchef Laurent Mekies bestätigte.

Die WM befindet sich in der heissen Phase und in Las Vegas wurde entsprechend hart gekämpft. Max Verstappen durfte neben Polesetter Lando Norris aus der ersten Startreihe losfahren und sorgte bereits auf den ersten Metern für einen Positionswechsel. Danach kontrollierte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team das Rennen bis ins Ziel.

Wie stark Verstappen unterwegs war, zeigte sich, als sein Renningenieur Gianpiero «GP». Lambiase ihm mitteilte, dass WM-Leader Lando Norris von seinem Team angefeuert wurde, sich den Niederländer zu schnappen. Verstappen reagierte mit schnellen Rundenzeiten und sein Vorsprung wurde in der Folge nie kleiner.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies wurde nach dem Fallen der Zielflagge darauf angesprochen udn erklärte: «Als ihm GP diese Message weitergab, hat ihn das angefeuert. Denn er war danach unaufhaltsam schnell unterwegs. Er drehte die schnellste Runde, die er dann gegen Ende noch einmal unterboten hat. Er hatte also noch etwas in der Hinterhand, was natürlich grossartig für uns ist.»

«Auch die Reifen waren noch frisch genug, und das ist auch sehr schön zu sehen, denn es ist ein Ergebnis der harten Arbeit, die das Team hinter den Kulissen leistet. Das war Meisterklasse – von Max und dem ganzen Team, alle haben einen tollen Job gemacht», fügte der Franzose stolz an.





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22