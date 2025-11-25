Laurent Mekies: «Das hat Max Verstappen angefeuert»
Laurent Mekies
Die WM befindet sich in der heissen Phase und in Las Vegas wurde entsprechend hart gekämpft. Max Verstappen durfte neben Polesetter Lando Norris aus der ersten Startreihe losfahren und sorgte bereits auf den ersten Metern für einen Positionswechsel. Danach kontrollierte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team das Rennen bis ins Ziel.
Wie stark Verstappen unterwegs war, zeigte sich, als sein Renningenieur Gianpiero «GP». Lambiase ihm mitteilte, dass WM-Leader Lando Norris von seinem Team angefeuert wurde, sich den Niederländer zu schnappen. Verstappen reagierte mit schnellen Rundenzeiten und sein Vorsprung wurde in der Folge nie kleiner.
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies wurde nach dem Fallen der Zielflagge darauf angesprochen udn erklärte: «Als ihm GP diese Message weitergab, hat ihn das angefeuert. Denn er war danach unaufhaltsam schnell unterwegs. Er drehte die schnellste Runde, die er dann gegen Ende noch einmal unterboten hat. Er hatte also noch etwas in der Hinterhand, was natürlich grossartig für uns ist.»
«Auch die Reifen waren noch frisch genug, und das ist auch sehr schön zu sehen, denn es ist ein Ergebnis der harten Arbeit, die das Team hinter den Kulissen leistet. Das war Meisterklasse – von Max und dem ganzen Team, alle haben einen tollen Job gemacht», fügte der Franzose stolz an.
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22