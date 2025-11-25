Liam Lawson: Entschuldigung an Team und Gegner

Liam Lawson durfte in Las Vegas vom vielversprechenden sechsten Startplatz losfahren. Am Ende ging der Racing Bulls-Pilot aber leer aus. Nach dem Aussteigen entschuldigte er sich bei seinem Team und einem Gegner.

Für Liam Lawson lief das Rennen auf dem Las Vegas Strip Circuit so gar nicht nach Plan. Der Neuseeländer hatte tags zuvor im Qualifying noch mit der sechstschnellsten Runde geglänzt. Die Freude über die gute Ausgangslage hielt aber nicht lange. Denn in der ersten Rennrunde kam es bereits zu einem unliebsamen Treffen mit McLaren-Pilot Oscar Piastri.

Piastris Auto wurde kaum in Mitleidenschaft gezogen, während die Spuren des Scharmützels an Lawsons Dienstwagen gross genug waren, um ihm alle Chancen auf Punkte zu nehmen. Er kreuzte die Ziellinie als Sechzehnter und rückte später auf Platz 14 vor, weil Piastri und sein Teamkollege Lando Norris aus der Wertung genommen wurden. Der Grund: Die Bodenplatten an ihren GP-Rennern waren zu abgenutzt.

Lawson schilderte nach der Zielankunft: «Tatsächlich habe ich nicht einmal versucht, ein Überholmanöver durchzuziehen, es war einfach wirklich rutschig. Ich schoss auf das Heck meines Vordermannes zu und musste einfach reagieren, um ausweichen zu können.»

Der 23-jährige Neuseeländer entschuldigte sich daraufhin bei seinem Team – und auch bei Piastri: «Ich entschuldige mich vielmals beim Team. Und natürlich auch bei Oscar, ich wollte ihn nicht rammen.»

Das sahen auch die Rennkommissare so, die den Zwischenfall untersuchten, aber von einer Strafe gegen Lawson absahen, weil dieser versuchte, dem vor ihm fahrenden George Russell auszuweichen. Bei Piastri kam das Urteil nicht gut an, schliesslich hatte er im vorangegangenen Rennen in Brasilien für eine ähnliche Szene eine schmerzliche Strafe hinnehmen müssen.





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22