Liam Lawson: Entschuldigung an Team und Gegner
Liam Lawson
Für Liam Lawson lief das Rennen auf dem Las Vegas Strip Circuit so gar nicht nach Plan. Der Neuseeländer hatte tags zuvor im Qualifying noch mit der sechstschnellsten Runde geglänzt. Die Freude über die gute Ausgangslage hielt aber nicht lange. Denn in der ersten Rennrunde kam es bereits zu einem unliebsamen Treffen mit McLaren-Pilot Oscar Piastri.
Piastris Auto wurde kaum in Mitleidenschaft gezogen, während die Spuren des Scharmützels an Lawsons Dienstwagen gross genug waren, um ihm alle Chancen auf Punkte zu nehmen. Er kreuzte die Ziellinie als Sechzehnter und rückte später auf Platz 14 vor, weil Piastri und sein Teamkollege Lando Norris aus der Wertung genommen wurden. Der Grund: Die Bodenplatten an ihren GP-Rennern waren zu abgenutzt.
Lawson schilderte nach der Zielankunft: «Tatsächlich habe ich nicht einmal versucht, ein Überholmanöver durchzuziehen, es war einfach wirklich rutschig. Ich schoss auf das Heck meines Vordermannes zu und musste einfach reagieren, um ausweichen zu können.»
Der 23-jährige Neuseeländer entschuldigte sich daraufhin bei seinem Team – und auch bei Piastri: «Ich entschuldige mich vielmals beim Team. Und natürlich auch bei Oscar, ich wollte ihn nicht rammen.»
Das sahen auch die Rennkommissare so, die den Zwischenfall untersuchten, aber von einer Strafe gegen Lawson absahen, weil dieser versuchte, dem vor ihm fahrenden George Russell auszuweichen. Bei Piastri kam das Urteil nicht gut an, schliesslich hatte er im vorangegangenen Rennen in Brasilien für eine ähnliche Szene eine schmerzliche Strafe hinnehmen müssen.
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22