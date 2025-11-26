F1-Rookie Isack Hadjar: Neue Töne nach Las Vegas
Isack Hadjar
«Es war so langweilig», beschwerte sich Isack Hadjar nach dem Rennen in Las Vegas, als er vor den TV-Kameras auf den drittletzten GP der Saison angesprochen wurde. «Ganz ehrlich, ich hatte eine super erste Runde, aber ehrlich gesagt waren wir nicht sehr schnell.»
Zu diesem Zeitpunkt wusste der Rookie aus dem Racing Bulls Team allerdings noch nicht, dass er wegen der Disqualifikation der beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri (Bodenplatte zu abgenutzt) vom achten auf den sechsten Platz vorrücken durfte.
Die acht Punkte, die er dafür kassierte, bescherten seiner Mannschaft in der Konstrukteurswertung einen grösseren Vorsprung auf das Haas-Team, das nur drei WM-Zähler einfuhr.
Einige Tage später schlägt Hadjar nun sanftere Töne an. Er erklärt rückblickend: «Wir hatten ein sehr gutes Wochenende in Las Vegas, wo wir als Team wichtige Punkte für die Konstrukteurswertung geholt haben.» Es fühle sich auch gut an, in Katar zum vorletzten Rennen des Jahres zurückzukehren, fügte er an.
«Mir gefällt das Layout der Strecke sehr gut», sagte der Franzose mit Blick auf den Lusail International Circuit . «Es gibt mittelschnelle und schnelle Kurven, die unserem Auto gut liegen sollten. Daher bin ich zuversichtlich und ich kann es kaum erwarten, auf die Strecke zurückzukehren», ergänzte der aktuelle WM-Neunte.
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22