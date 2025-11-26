F1-Rookie Isack Hadjar: Neue Töne nach Las Vegas

Gleich nach dem GP in Las Vegas bezeichnete Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar das Rennen in der US-Metropole noch als langweilig. Rückblickend bewertet der Franzose den drittletzten GP der Saison anders.

«Es war so langweilig», beschwerte sich Isack Hadjar nach dem Rennen in Las Vegas, als er vor den TV-Kameras auf den drittletzten GP der Saison angesprochen wurde. «Ganz ehrlich, ich hatte eine super erste Runde, aber ehrlich gesagt waren wir nicht sehr schnell.»

Zu diesem Zeitpunkt wusste der Rookie aus dem Racing Bulls Team allerdings noch nicht, dass er wegen der Disqualifikation der beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri (Bodenplatte zu abgenutzt) vom achten auf den sechsten Platz vorrücken durfte.

Die acht Punkte, die er dafür kassierte, bescherten seiner Mannschaft in der Konstrukteurswertung einen grösseren Vorsprung auf das Haas-Team, das nur drei WM-Zähler einfuhr.

Einige Tage später schlägt Hadjar nun sanftere Töne an. Er erklärt rückblickend: «Wir hatten ein sehr gutes Wochenende in Las Vegas, wo wir als Team wichtige Punkte für die Konstrukteurswertung geholt haben.» Es fühle sich auch gut an, in Katar zum vorletzten Rennen des Jahres zurückzukehren, fügte er an.

«Mir gefällt das Layout der Strecke sehr gut», sagte der Franzose mit Blick auf den Lusail International Circuit . «Es gibt mittelschnelle und schnelle Kurven, die unserem Auto gut liegen sollten. Daher bin ich zuversichtlich und ich kann es kaum erwarten, auf die Strecke zurückzukehren», ergänzte der aktuelle WM-Neunte.





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22