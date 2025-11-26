Max Verstappen: «Brauchen ein perfektes Wochenende»

Formel-1-Champion Max Verstappen weiss: Wenn er seine Chance auf den fünften Fahrer-WM-Titel wahren will, muss die Leistung beim zweitletzten Rennwochenende des Jahres in Katar stimmen.

Mit dem Sieg in Las Vegas hatte Max Verstappen das drittletzte Rennwochenende des Jahres bestmöglich abgeschlossen. Die Freude über den 69. GP-Triumph seiner Karriere stand dem Red Bull Racing-Star ins Gesicht geschrieben, als er sich auf dem Podest feiern liess. Was der Titelverteidiger da noch nicht wusste: Seine Hauptgegner im Kampf um die WM-Krone würden nur wenige Stunden später eine bittere Pille schlucken müssen.

Denn weil die Bodenplatten an den GP-Rennern der McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri zu stark abgenutzt waren und ihre Dienstautos deshalb nicht mehr den technischen Regeln entsprachen, wurden sie aus der Wertung genommen. WM-Leader Norris, der die Ziellinie als Zweiter gekreuzt hatte, kostete die Disqualifikation 18 Punkte, sein Teamkollege Oscar Piastri verlor den vierten Platz und damit 12 WM-Zähler.

Der Australier hat nun gleich viele Punkte wie Verstappen auf dem Konto, beiden fehlen 24 WM-Zähler auf den Spitzenreiter aus Grossbritannien. Das ist angesichts der Tatsache, dass nur noch zwei WM-Wochenenden auf dem Programm stehen, keine Kleinigkeit, wie auch Verstappen weiss. Der vierfache Weltmeister betont deshalb: ««Uns erwartet wieder ein Sprint-Wochenende, deshalb gibt es noch mehr Punkte als üblich zu holen und wir brauchen ein perfektes Wochenende.»

Und der 28-Jährige beteuert: ««In der WM sind wir etwas näher an die Spitze rangekommen. Aber das Wochenende in Katar werden wir trotzdem wie gewohnt angehen. Wir nehmen immer nur ein Rennen nach dem anderen in Angriff. Der Fokus liegt darauf, die maximale Punktzahl zu erzielen und das Potenzial des Autos auszuschöpfen.»

Über den Rundkurs in Katar sagt der Red Bull Racing-Pilot: «Lusail ist eine anspruchsvolle Strecke, aufgrund der Hitze ist das Reifenmanagement entscheidend, und wir müssen sicherstellen, dass wir mit den obligatorischen zwei Stopps auch strategisch alles richtig hinbekommen. Wir konzentrieren uns darauf, den Schwung mitzunehmen und das Team wird alles geben, um die Bestleistung zu erzielen.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22