Ross Brawn: Das sagt er zur Krise von Lewis Hamilton

Der frühere Teamchef Ross Brawn freut sich über die spannende Formel-1-Saison, die für viel Spektakel sorgt. Der Brite spricht auch über die Leistungskrise von Ferrari-star Lewis Hamilton.

Ross Brawn hat sich vor einigen Jahren aus der Formel 1 zurückgezogen. Doch der stille Ingenieur verfolgt das Geschehen in der Königsklasse immer noch aufmerksam mit – und freut sich über den spannenden WM-Spitzenkampf in diesem Jahr. Im Gespräch mit «Formula1.com» schwärmt er: «Das ist eine grossartige Saison. Ich finde, das Wunderbare ist die Anzahl unterschiedlicher GP-Sieger, die wir zuletzt hatten.»

«Das McLaren-Team ist ganz offensichtlich stark in diesem Jahr, denn seine beiden Fahrer sind die ganze Zeit ganz oben in der WM-Tabelle zu finden. Aber wenn man mich nun fragen würde, wer das nächste Rennen gewinnen wird, würde ich mich schwer tun, eine Antwort zu geben. Das war früher nicht immer der Fall», erläutert der frühere Teamchef.

«In den vergangenen Jahren hat die Dominanz von Red Bull Racing oder Mercedes manchmal die Spannung etwas gedämpft. Doch in diesem Jahr erleben wir eine aussergewöhnliche Saison», ergänzt der 71-jährige Brite.

Brawn, der jahrzehntelang bei Ferrari wirkte und später bei Mercedes mit Lewis Hamilton zusammenarbeitete, wurde natürlich auch auf die bescheidene Leistung des siebenfachen Weltmeisters im roten Renner aus Maranello angesprochen. Der Szenekenner sagt dazu: «Lewis ist sehr willensstark und in der Vergangenheit hat er seine Entschlossenheit und Standhaftigkeit bereits unter Beweis gestellt. Ich sehe deshalb keinen Grund, warum er nicht die richtige Leistung liefern sollte. Ich hoffe nur, dass Ferrari mit den neuen Regeln alles richtig hinbekommt.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22