Ross Brawn: Das sagt er zur Krise von Lewis Hamilton
Ross Brawn
Ross Brawn hat sich vor einigen Jahren aus der Formel 1 zurückgezogen. Doch der stille Ingenieur verfolgt das Geschehen in der Königsklasse immer noch aufmerksam mit – und freut sich über den spannenden WM-Spitzenkampf in diesem Jahr. Im Gespräch mit «Formula1.com» schwärmt er: «Das ist eine grossartige Saison. Ich finde, das Wunderbare ist die Anzahl unterschiedlicher GP-Sieger, die wir zuletzt hatten.»
«Das McLaren-Team ist ganz offensichtlich stark in diesem Jahr, denn seine beiden Fahrer sind die ganze Zeit ganz oben in der WM-Tabelle zu finden. Aber wenn man mich nun fragen würde, wer das nächste Rennen gewinnen wird, würde ich mich schwer tun, eine Antwort zu geben. Das war früher nicht immer der Fall», erläutert der frühere Teamchef.
«In den vergangenen Jahren hat die Dominanz von Red Bull Racing oder Mercedes manchmal die Spannung etwas gedämpft. Doch in diesem Jahr erleben wir eine aussergewöhnliche Saison», ergänzt der 71-jährige Brite.
Brawn, der jahrzehntelang bei Ferrari wirkte und später bei Mercedes mit Lewis Hamilton zusammenarbeitete, wurde natürlich auch auf die bescheidene Leistung des siebenfachen Weltmeisters im roten Renner aus Maranello angesprochen. Der Szenekenner sagt dazu: «Lewis ist sehr willensstark und in der Vergangenheit hat er seine Entschlossenheit und Standhaftigkeit bereits unter Beweis gestellt. Ich sehe deshalb keinen Grund, warum er nicht die richtige Leistung liefern sollte. Ich hoffe nur, dass Ferrari mit den neuen Regeln alles richtig hinbekommt.»
