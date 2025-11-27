Sebastian Vettel über Max Verstappen: «Beängstigend»

Formel-1-Star Max Verstappen hat zuletzt in Las Vegas wieder einmal sein Talent unter Beweis gestellt. Der vierfache Champion Sebastian Vettel sagt, was an der Entwicklung des Red Bull Racing-Stars beängstigend ist.

Dass Max Verstappen über ein aussergewöhnliches Talent verfügt, hat der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team schon oft bewiesen. Auch in diesem Jahr, in dem seine Mannschaft eine Leistungskrise überwinden musste, sammelte er eifrig Siege und Podestplätze.

Zuletzt entschied er das Rennen in Las Vegas für sich. Es war sein achter GP-Podestplatz in Folge und sein sechster GP-Sieg in diesem Jahr. Ins zweitletzte Rennwochenende der Saison in Katar steigt er punktgleich mit Oscar Piastri, der in Zandvoort noch einen Vorsprung von 104 Punkten auf den Titelverteidiger hatte. Von WM-Spitzenreiter Lando Norris trennen ihn 24 Punkte.

Der 69-fache GP-Sieger erntet viele nette Worte für seine Auftritte – nicht nur von den Fans und Beobachtern, sondern auch von jenen, die es am besten wissen müssen: Ehemalige und aktuelle Rennfahrer werden nicht müde, das Können des Red Bull Racing-Stars zu loben. Dazu gehört auch Sebastian Vettel.

Der vierfache Champion schwärmt im «Formula1.com»-Podcast «Beyond the Grid»: «Es ist beängstigend, dass er immer besser wird. Wir wissen, dass er gut ist, aber er verbessert sich immer noch, er ist immer noch hungrig und er ist immer noch bereit zu lernen. Ich glaube, dass er auch hinter den Kulissen sehr hart arbeitet, und das macht ihn so stark. Und natürlich ist er darüber hinaus mit viel Talent gesegnet.»

Es sei eine Kombination verschiedener Faktoren, die den 28-Jährigen so stark machen, betont der Deutsche. «Der Wichtigste ist der Kopf. in jenen Situationen, in denen es darauf ankommt, behält er einen kühlen Kopf, macht kaum Fehler, liefert, wenn es nötig ist, und spürt den Druck, den wir alle spüren. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass niemand den Druck spürt, aber er ist in der Lage, einen Raum in seinem Kopf zu finden, in dem er das beiseite schieben und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann», schildert er.

Dass Verstappen im Gegensatz zu seinen diesjährigen WM-Gegnern Lando Norris und Oscar Piastri bereits Titelkämpfe für sich gewonnen hat, ist ein Vorteil: «Nicht viele Leute haben so viele WM-Titel gewonnen, ich hatte das Glück, dass ich ein paar holen konnte. Ich glaube, die grösste Erleichterung kam für mich mit dem ersten Titel. Es ist wie beim ersten Sieg. Man denkt ‚wow, ich kann das schaffen‘, und dann, nach dem ersten Sieg denkt man, dass man die Meisterschaft gewinnen will. Er muss sich das selbst nicht mehr beweisen.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren







WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22