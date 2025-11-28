Lando Norris (McLaren/3.): Zwei Fehler kosteten Pole

​Die erste Startreihe auf dem Lusail International Circuit war das Ziel, geklappt hat das nicht: WM-Leader Lando Norris ist hinter Oscar Piastri und George Russell Dritter. Der Brite leistete sich einen Schnitzer.

Was ist Startplatz 3 bei einem Sprint in Katar wert? Max Verstappen wurde beim kurzen Rennen 2023 hier aus dieser Ausgangslage Zweiter, Oscar Piastri gewann sogar 2024 – aber nur, weil ihn Leader Lando Norris kurz vor Schluss überholen liess, als Dankeschön für eine Gefälligkeit am Rennwochenende von Brasilien.

Wir sehen: P3 ist nicht unbedingt eine aussichtslose Position beim Nachtrennen von Katar, und diese dritte Position hat dieses Mal Lando Norris erreicht. Aber eigentlich hätte Norris (nach Bestzeit im zweiten Segment der Sprint-Quali) hier ein ernstes Wort um die Pole mitreden müssen. Doch dann leistete sich Norris zwei folgenschwere Fehler.

Der McLaren-Fahrer liess kurz vor Schluss den Williams-Piloten Alex Albon passieren – ohne seine Position zu verteidigen. Damit war seine Lage für die letzte schnelle Runde kompromittiert.



Norris am Funk: «Das war mein Fehler, Leute, tut mir sehr leid.»



Der 25-jährige Engländer fasst seine Sprint-Quali wie folgt zusammen: «Der Speed für die Pole war da, aber dann habe ich in der letzten Kurve auch noch einen Fahrfehler gehabt. Ich habe es einfach nicht geschafft, in SQ3 eine makellose Runde hinzulegen.»



«Klar werde ich am Samstag versuchen, den Sprint zu gewinnen, aber jeder weiss, wie schwierig es auf dieser Strecke ist zu überholen. Daher fürchte ich – wenn ich von P3 losfahren muss, dann werde ich auch auf P3 ins Ziel kommen.»



«Meine beste Chance, einen Rang gutzumachen, das ist gleich nach dem Start. Da will ich versuchen, einen Weg vorbei an Russell zu finden.»







Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





Alle Fahrer auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren



