Grasbahnrennen Willing am 20. September mit Fans?

Willing ist die letzte Grasbahn in Bayern

Am 6. Juni trug der MC Meißen das erste Speedwayrennen in Deutschland während Corona aus – ohne Zuschauer. Andere Clubs wollen nachziehen und hoffen auf baldige gesetzliche Lockerungen.

Der rührige Jawa-Club Willing hat sein Grasbahnrennen 2020 auf den 20. September datiert. Das Hauptprogramm soll das B-Gespann-Masters bilden, außerdem sind neun Läufe B-Solo und drei Läufe der Junioren B geplant.



Wegen der Covid-19-Seuche und daraus resultierenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben sich auch für Ausrichter von Sportveranstaltungen viele Probleme. Bis zum 31. August sind in Deutschland Großveranstaltungen jeglicher Art untersagt. Es gibt aber weder eine genaue Definition was darunter fällt, noch wurde von der Politik kommuniziert, wie es anschließend weitergeht.

Die Willinger machen sich deshalb intensiv Gedanken, ob ihr Rennen durchführbar ist. «Ich bin sicher, dass am Veranstaltungstag Kontrollen durch das Gesundheitsamt stattfinden», bemerkte Mitorganisator Helmut Schneiderbauer. «Bei Nichteinhaltung der Abstandsregel kann die Veranstaltung von Amtswegen abgebrochen werden. Wie das Verhalten bei den Zuschauern ist, werden wir es erst erfahren, falls Pfarrkirchen die Seitenwagen-EM fahren kann.»

Der frühere Schriftführer des Jawa-Clubs weiß: «Zur Risikogruppe der über 60-Jährigen zählen die meisten Sportwarte, aber auch Offizielle. Und wer soll die Sicherheitsabstände von 2 Metern gewährleisten, beim Einlass an den Kassen, im Zielrichterhaus, an den Verkaufsständen, bei den Sportwarten und Zuschauern? Wie soll man die Abstandsregel zwischen Fahrern und Mechanikern in den Griff kriegen? Keine Zuschauer im Fahrerlager ist in Willing auch nicht möglich, da die Absperrmöglichkeiten nicht gegeben sind. Willing verfügt außerdem über keine festen Sanitäranlagen.»

Absagen möchte der Willinger Club das Rennen noch nicht, stattdessen wird mit einer Entscheidung bis zum 15. Juli gewartet. «Eventuell zeichnen sich bis dahin weitere Lockerungen ab», so die Hoffnung.

Der Jawa-Club Willing wurde 1984 zur Förderung des Motorsports gegründet. Das Vilsauen Stadion in Willing ist die einzige verbliebene Grasbahn in Bayern (385 Meter Länge).

Alle Solo-Sieger in Willing:

«Pokal der Stadt Osterhofen»

1987 Georg Limbrunner

1988 Georg Limbrunner

1989 Georg Limbrunner

1990 Georg Limbrunner

1991 Georg Limbrunner

1992 Borivoj Hadek/CZ

1993 Jiri Stancl jun./CZ

1994 Jaroslav Ptak/CZ

1995 Alois Wiesböck

1996 Witterungsbedingt abgesagt

1997 Herbert Rudolph

1998 Herbert Rudolph

1999 Herbert Rudolph

2000 Jaroslav Ptak

2001 Phil Ashcroft/GB

«Goldener Kristallhelm»

2002 Jaroslav Ptak/CZ

2003 Herbert Rudolph

2004 Herbert Rudolph

2005 Herbert Rudolph

2006 Herbert Rudolph

2007 Herbert Rudolph

2008 Daniel Bacher

2009 Martin Smolinski

2010 Martin Smolinski

2011 Martin Smolinski

2012 Martin Smolinski

2013 Martin Smolinski

2014 Martin Smolinski

2015 Martin Smolinski

2016 Martin Smolinski

2017 Romano Hummel/NL

2018 James Shanes/GB

2019 Kein Rennen