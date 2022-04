Überraschung: Möller/Frohbös führen die Dutch Open an

Vries (NL): Oliver Möller und Beifahrerin Dana Frohbös führen die Dutch Open in der Seitenwagenklasse mit zwei Punkten Vorsprung vor den favorisierten Wilfred/Detz/Wendy Arling an.

«Das war unser erster Pokal in der I-Lizenzklasse», strahlte Oliver Möller, den alle Welt nur Ole nennt, nach Platz 2 im Opening zur diesjährigen Dutch Open bei den Gespannen in Vries (NL). Zusammen mit Beifahrerin Dana Frohbös aus Nübbel gewann der 43-jährige Frestedter zwei von vier Vorläufen.

Zweimal musste sich das Team vom MSC Nordhastedt-Nordseeküste in den Vorläufen aber geschlagen geben. Das niederländische Pärchen Wilfred/Detz/Wendy Arling war mit seiner internationalen Erfahrung am Ende immer noch einen ganzen Ticken stärker als die Norddeutschen. «Dass die uns geschlagen haben, damit kann ich leben», gestand ein sichtlich zufriedener Möller am Ende des Renntages bei der Siegerehrung.

Auch im Finale hatten Detz/Arling die Nase klar vorne. Damit waren die Niederländer laut Reglement zwar Tagessieger, aber die nach dem ersten Meisterschaftsdurchgang Führenden sind Ole Möller und Dana Frohbös. Ihnen spielte ein Ausfall der Niederländer, die klar in Führung lagen, in deren zweiten Durchgang in die Karten.

Ein Kettenriss war letztlich dafür verantwortlich, dass Möller/Frohbös mit zwei Zählern Vorsprung auf die Konkurrenz in Runde 2 der Dutch Open gehen. Die findet am 11. Juni in Loppersum statt.

Von der Technik her gab es nichts zu beklagen. Möller: «Matten Kröger hatte uns einen super Motor vorbereitet und die neuen Kupplungsbeläge von Holger Lund haben auch funktioniert. Dafür, dass wir zwei Jahre kein wirkliches Rennen gefahren sind, war das heute wirklich ok.»

Aber die Grasbahn in Vries ging auf die Knochen. «Oh, diese tiefe Bahn war wirklich anstrengend», stöhnte Möller, der mit Hilfe einer Ernährungsumstellung zuletzt ganze 20 Kilogramm abgenommen hat. Jana Frohbös war dagegen voll zufrieden mit den Bahnverhältnissen. «Ich liebe tiefe Bahnen wie diese», so die 32-Jährige, «das macht direkt Spaß, so im Boot herumgeschaukelt zu werden.»

Ergebnisse Dutch Open Vries (NL) Gespanne:

1. Wilfred Detz/Wendy Arling (NL), 20 Punkte. 2. Oliver Möller/Dana Frohbös (D), 22. 3. Dave Carvill/Kim Kempa (GB/D), 19. 4. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregorie (F), 13. 5. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 16. 6. Klaas Kregel/Emiel Bruins (NL), 12. 7. Dennis Frederiksen/Jorgen Qvistgaard (DK), 11. 8. Bart Schuiling/Kees Woortmeijer (NL), 5. 9. Mike Frederiksen/Dennis Smit (DK), 0.



Last-Chance-Heat: 1. Kempa/Stickling. 2. Sarrailh/Gregorie. 3. Kregel/Bruins. 4. D. Frederiksen/Qvistgaard. 5. Schuiling/Woortmeijer.



Finale: 1. Detz/Arling. 2. Möller/Frohbös. 3. Carvill/Kempa. 4. Sarrailh/Gregorie. 5. Kempa/Stickling.