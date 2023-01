MSC Melsungen: Ausrichter Bahnpokal Seitenwagen

Der Motor-Sport-Club Melsungen führte jetzt seine Jahreshauptversammlung durch. Beim 61. Internationalen Grasbahnrennen (4. - 6. August) stehen die B-Gespanne im Fokus.

Im MSC Melsungen sind mehrere Bereiche des Motorsports vertreten, wie Trial, Enduro, Quadsport und Straßenrennsport. Die Stammsparte aber ist der Bahnsport. 60 Internationale Grasbahnrennen, jeweils Anfang August, hat der rührige Club aus Nordhessen bisher auf seiner Grasbahn an der St. Georgs-Brücke durchgeführt, darunter viele nationale und internationale Prädikate.

Das diesjährige Grasbahnrennen Rennen in Melsungen findet wieder, wie gewohnt, am ersten August-Wochenende statt. Besonderes Augenmerk werden die Gespann-Fans auf die nationale Meisterschaft der Seitenwagen, den Bahnpokal, legen, der am Sonntag, den 6. August, ausgetragen wird. Aktuell haben sich 15 deutsche Teams beim DMSB für die kommende Saison angemeldet.

Darüber hinaus wird am gleichen Wochenende auch eine Runde des Gespann-Masters ausgetragen. Die Serie für B-Gespanne ist international ausgeschrieben und wird in diesem Jahr bereits zum siebten Mal durchgeführt. Wie in jedem Jahr startet das Rennwochenende in Melsungen schon am Freitagabend mit einer großen Fete im Festzelt. Samstag und Sonntag ist Rennbetrieb.

Der MSC Melsungen 1927 e.V. im ADAC hatte seine Mitglieder jetzt wieder zur Jahreshauptversammlung ins Club-Haus eingeladen. Vorsitzender Stefan Sonntag resümierte noch einmal das Sportjahr 2022 und freute sich auch darüber, dass der MSC im Laufe des Jahres gleich 31 neue Mitglieder hinzugewinnen konnte.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Mario Siebert zum 2. Vorsitzenden gewählt. Siebert, der von 1997 bis 1999 dreimal als Beifahrer von Oswald Bischoff auf Platz 3 der Grasbahn-Europameisterschaft platziert war, hat sich auch als Sportleiter des Gespann-Masters in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht. Zur neuen Verkehrsleiterin des MSC Melsungen wurde Miriam Siebert gewählt..

Der Vorstand des MSC Melsungen: Stefan Sonntag (1. Vorsitzender), Mario Siebert (2. Vorsitzender), Franz Pickenhahn (Ehrenvorsitzender), Daniel Pfaff (Pressewart), Jörg Marggraf (Schatzmeister), Simone Kopp (Schriftführerin), Miriam Siebert (Verkehrsleiterin), Anna Prell (Jugendleiterin), Jannik und Lukas Sonntag (Bahn- und Gerätewarte), sowie die Spartenleiter Harald Pickenhahn (Bahnsport), Werner Nödler (Quadsport) und Phillip Becker (Trial/Enduro).