Dave Meijerink und Detz/van Dijk Sieger Dutch Open

Dave Meijerink bei den Solisten und Wilfred Detz/Bonita van Dijk bei den Gespannen sind die Gewinner der Dutch Open 2023. Die letzten beiden Rennen fanden am Freitag- und Samstagabend in Staphorst und Uithuizen statt.

Die abschließenden Rennen 4 und 5 zur offenen niederländischen Grasbahn-Meisterschaft in Staphorst und Uithuizen fanden die von Vielen erwarteten Sieger. Beide Rennen fanden unter Flutlicht statt.

Bei den Solisten war die Lage von vornherein klar. Der nach drei Durchgängen führende Dave Meijerink durfte sich keinen Ausfall leisten, denn Romano Hummel war zwar favorisiert, aber der Groninger hatte die dritte Runde in Noordwolde nach dem verpatzten Marmande-GP ausgelassen. So fehlten Hummel viele Punkte vor den beiden Final-Läufen.

Hummel gewann dann auch die Rennen sowohl in Staphorst (mit 29 von 30 Punkten) als auch am Ende in Uithuizen (mit maximaler Punktzahl), doch Meijerink wurde jeweils Zweiter. Damit sicherte sich der 24-Jährige Dave Meijerink aus Schuinesloot mit insgesamt 139 Punkten den Titel vor Romano Hummel, der auf 117 Zähler kam. Dritter wurde Mika Meijer, wie seine beiden Landsleute aktueller GP-Pilot, mit 114 Punkten.

Bei den Seitenwagen ging es enger zu. Die Briten Mitch Godden/Paul Smith leisteten sich in Staphorst zwei Ausfälle und beendeten den Rennabend als Fünfte, wohingegen die Niederländer Wilfred Detz und Beifahrerin Bonita van Dijk den Durchgang gewannen. Zum Abschluss in Uithuizen reichte den Briten der Sieg nicht mehr, denn das gemischte niederländische Doppel wurde Dritte.

Das reichte Detz/van Dijk mit 115 Punkten zur Meisterschaft, Godden/Smith wurden Zweite (106) vor dem Dänen Mike Frederiksen, der die beiden letzten Rennen mit seiner Landsfrau Jette Maersk bestritt. Seine eigentliche Beifahrerin Desiree Holstein aus Bunde in Ostfriesland hatte auf ihre Teilnahme aufgrund des schrecklichen Unfalls in Eenrum (NL) verzichtet. In Eenrum wie in Staphost und Uithuizen hatten die Veranstalter auf Airfences verzichtet.

Aus deutscher Sicht waren Oliver Möller/Kim Kempa (Staphorst Platz 3/Uithuizen Platz 5) und Jan Kempa mit Beifahrerin Sina Stickling (8./8.) dabei.

Endstand Solo Dutch Open 2023:

1. Meijerink 139 Punkte

2. R. Hummel 117

3. Meijer 114

4. Van der Steen 94

5. N. Hummel 67

6. Kruit 61

7. De Vries 55

8. De Jong 42

9. Glorie 41

10. Valladon (F) 34

11. Bukhave (DK) 21

12. Van Weele 19

13. Wirtzfeld (GB) 19

14. Cox (GB) 16

15. Zandvliet 14

16. Benneker (D) 10

Endstand Sidecars Dutch Open 2023:

1. Detz/van Dijk 115 Punkte

2. Godden/Smith (GB) 106

3. M. Frederiksen/Maersk (DK) 75

4. Möller/K. Kempa (D) 64

5. D. Frederiksen/Qvistgaard (DK) 64

6. Comblon/Comblon (F) 36

7. Goodwin/Brown (GB) 35

8. J. Kempa/Stickling (D) 31

9. Holstein/Smit 25

10. Schuiling/Klostermaan 22

11. Hermanns/Dreyer (D) 17

12. Dodde/Hovenstad 17

13. Sarrailh/Gregoire (F) 15

14. Ilsley/Russell (GB) 12

15. Cox/Ducousso (GB) 10