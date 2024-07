Tom Dunker ist tot - nur 55 Jahre alt geworden

Anfang des Monats gab es Meldungen um einen Sterbefall in Norick Blödorns Familienkreis. Wie nun bekannt wurde, ist sein Onkel Tom Dunker, der 1997 Weltmeister auf der Langbahn wurde, verstorben.

Noch vor fünf Jahren durften wir Tom Dunker zu seinem 50. Geburtstag gratulieren und nutzten die Gelegenheit, um auf seine Karriere und sportliche Laufbahn zu blicken. 1983, als Dunker noch 14 Jahre alt war, bestritt er sein erstes Rennen in der damaligen J-Lizenz.

Durch sein außerordentliches Talent stieg Dunker schnell auf und wurde bereits 1987 Jahre in Pocking Deutscher Speedway-Meister. Jahrelang war Dunker damit der jüngste deutsche Meister im Speedwaysport. Gebrochen wurde diese Bestmarke dann im August 2022, als ausgerechnet sein Neffe Norick Blödorn in Herxheim Deutscher Speedwaymeister wurde und seitdem der jüngste deutsche Meister ist.



International sorgte Dunker vor allem 1987 und 1988 für Aufsehen. 1987 wurde die heutige Junioren-WM noch als Europameisterschaft gefahren und der Norddeutsche verpasste beim Finale in Polen knapp eine Medaille. Mit einem Laufsieg und vier zweiten Plätzen hatte Dunker als einer von vier Fahrern elf Punkte auf dem Konto. Letzter Junioren-Europameister wurde der spätere Weltmeister Gary Havelock, während Dunker im Stechen um den zweiten Platz nur Vierter wurde.



Im Folgejahr wurde erstmals eine U21-Weltmeisterschaft gefahren. Beim Finale in Slany wurde Dunker eine Disqualifikation zum Verhängnis, und er beendete das Rennen mit neun Punkten auf dem siebten Rang. Bei den Deutschen Meisterschaften holte Dunker nach dem Titelgewinn 1987 noch zweimal den Vizetitel (1988 und 1990) und einmal die Bronzemedaille.

Auf der Langbahn wurde Dunker 1997 dann erster Weltmeister im Grand-Prix-System. Nach dem letzten Tagesfinale in Herxheim 1996, für das sich Dunker nicht qualifizieren konnte, schaffte er 1997 die Qualifikation für die erstmals im GP-System ausgetragene Weltmeisterschaft, die von den damaligen Stars der Szene boykottiert wurde. Dunker triumphierte vor den Engländern Steve Schofield und Glenn Cunningham.

Zu einer Titelverteidigung in der Saison 1998, als die Langbahn-Stars wieder dabei waren, kam es nicht. Dunker musste seine Karriere verletzungsbedingt im gleichen Jahr beenden.

Tom Dunker, der nur 55 Jahre alt wurde, verstarb bereits Anfang Juli und wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. SPEEDWEEK.com möchte auf diesem Wege sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen und wünscht den Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Tagen.