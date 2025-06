Mitch Godden in Bielefeld: «Ich habe ein Löwenherz»

Mitch Godden und Beifahrer Paul Smith begeisterten das Publikum beim Grasbahnrennen in Bielefeld. Sie gewannen alle vier Läufe, obwohl sie beim Start gleich zweimal nur ganz von hinten wegkamen.

Die Läufe der Internationalen Seitenwagen beim Grasbahnrennen in Bielefeld waren der Hammer schlechthin. Vor allem Mitch Godden/Paul Smith machten dem DMSC Bielefeld zu dessen 75-jährigen Jubiläum das schönste Geschenk mit einer überragenden Leistung, die den rund 4000 Zuschauenden auf den Rängen des Leineweberrings wahre Jubel- und Beifallsstürme abnötigten.

Die Briten gewannen alle ihre vier Läufe, obwohl sie gleich zweimal am Start stehenblieben, nachdem das Band hochgeschnellt war. «Wir hatten vor ein paar Tagen beim Rennen in Herxheim einen Getriebeschaden und dachten, das Problem wäre beseitigt», so Godden nach dem Rennen zu SPEEDWEEK.com, «aber das war wohl nicht so. Wir haben dann den harten Weg gewählt, ich habe ein Löwenherz. Wir sind im zweiten Gang los und der Meute hinterher.»

Und es hat geklappt. Im Durchgang 3 der Sidecars sahen die Deutschen Meister Manuel Meier/Lena Siebert schon wie die sicheren Sieger aus. Doch die Briten kämpften sich auf der Außenbahn wie im Fluge an der gesamten Konkurrenz vorbei und rasten einen Wimpernschlag vor Meier/Siebert über den Zielstrich.

Im Finale gab es dann noch mal eine Wiederholung. Das Startband schnellte hoch, alle schossen aus den Löchern. Alle? Nein, nicht alle. Godden/Smith kamen wieder nicht weg. Dann irgendwie zweiter Gang rein und ab ging die Post. Und wie.

Der Rückstand auf das Feld war schon immens, aber Godden, mittlerweile 50 Jahre alt und sein Beifahrer und Freund Smith kassierten innerhalb der nur drei Runden ein Team nach dem anderen ein. Auch Markus Brandhofer und Aushilfsbeifahrer Alexander Herrmann, der die am Rücken verletzte Sandra Mollema gut vertrat. Sie wurden am Ende Zweite vor Meier/Siebert auf Platz 3.

Die starken Franzosen Guillaume und Baptiste Comblon, im Finale auf Rang 2, belegten Gesamtplatz 4 vor Nicole Standke und Beifahrerin Sonja Dreyer, die Jeanette Kraschitzer im Beiwagen vertrat. Dreyer: «Es hat nach der Pause mal wieder Spaß gemacht, aber es war schon eine Ausnahme.» Jens Lorei/Jack Düringer wurden Sechste vor Jan Kempa und seinem neuen Beifahrer Phil Stelbrink vom Gastgeber DMSC Bielefeld.

Ergebnisse I-Seitenwagen Grasbahnrennen Bielefeld (D):

1. Godden/Smith (GB), 20 Punkte

2. Brandhofer/Herrmann (D), 15

3. Meier/Siebert (D), 14

4. Comblon/Comblon (F), 13

5. Standke/Dreyer (D), 7

6. Lorei/Düringer (D), 3

7. Kempa/Stelbrink (D), 1