Loppersum (NL): Meier/Meier gewinnen die EM-Quali

Vier von sechs deutschen Teams qualifizierten sich in Loppersum (NL) direkt für das EM-Finale in Bad Hersfeld, eines ist Reserve. Die Geschwister Manuel und Melanie Meier gewannen das A-Finale.

Nur elf Teams waren im niederländischen Loppersum zur EM-Qualifikation für das Finale in Bad Hersfeld (Samstag, 12. August) angetreten. Patrick Zwetsch und Beifahrer Victor Caric fehlten verletzungsbedingt wie auch die Briten Shawn Hughes/Louis Benett. Daher waren bei vier Heats nur drei anstatt vier Duos am Start.

Spannend waren die meisten Läufe auf der kurzen Grasbahn bei hochsommerlichen Temperaturen und gutem Zuschauerzuspruch trotzdem. Gleich im ersten Heat gab es viel Aufregung, als Sven Holstein und Beifahrer Dennis Smit beim Überholen Imanuel Schramm und Beifahrerin Nadin Löffler touchierten, die anschließend nach einem Dreher zu Boden mussten.

Der Schiedsrichter disqualifizierte die Niederländer, was zu heftigen Protesten von Beifahrer Smit im Innenfeld führte. Es half aber nichts, eines der favorisierten Teams für einen der sechs sicheren Startplätze für Bad Hersfeld war dadurch schon von Beginn an arg gehandicapt.

In den Vorläufen gab es durchaus unterschiedliche Platzierungen. Manuel und Melanie Meier vom MSC Berghaupten und Markus Brandhofer und seine Beifahrerin Sandra Mollema, die in Loppersum ihr Heimspiel hatte, standen mit zehn Punkten vor den Finals am besten da und hatten sich damit direkt für das alles entscheidende A-Finale qualifiziert.

Marco Hundsrucker und seine neue Beifahrerin Kim Kempa hatten Pech mit der Technik. Die österreichischen Lizenznehmer gewannen gleich ihren ersten Lauf, führten auch beim zweiten klar, doch dann riss ihnen in der letzten Kurve der Zahnriemen. Mit einer turnerischen Glanzleistung retteten die beiden dann wenigstens noch zwei Punkte.

Im B-Finale siegte das gemischte dänisch-deutsche Team Mike Frederiksen/Desiree Holstein vor den Franzosen Rémi Valladon/Dylan Fourcade. Damit waren beide im A-Finale trotz heftiger Gegenwehr von Schramm/Löffler. Hundsrucker/Kempa fielen hier aus und belegten in der Endabrechnung den sechsten Platz. Alle hatten hier aber schon das Ticket für Bad Hersfeld in der Tasche.

Das A-Finale war hochspannend. Die Meier-Geschwister starteten am besten, wurden dann von Brandhofer/Mollema bedrängt, die anschließend nach einer Fast-Kollision hinter Frederksen/Holstein auf Platz 3 zurückfielen. So ging es bis ins Ziel, die Franzosen wurden Vierte.

Oliver Möller und Beifahrerin Dana Frohbös vom MSC Nordhastedt-Nordseeküste wurden im C-Finale Zweite und sind damit in Bad Hersfeld Reserve. In ihrem vierten Vorlauf lieferten sie sich ein bärenstarkes Rennen mit Hundsrucker/Kempa.

Bei den Solisten ging es um Punkte in der Dutch Open. Romano Hummel gewann das A-Finale vor Dave Meijerink und Henry van der Steen. Mika Meijer wurde Vierter vor René van Weele. In der Gesamtwertung führt Hummel nach zwei Rennen mit 58 Punkten vor Meijerink (56) und Meijer (44).

Ergebnisse EM-Quali Seitenwagen Loppersum (NL):

Qualifiziert für das Finale in Bad Hersfeld am 12.8: 1. Manuel Meier/Melanie Meier (D), 10 Vorlaufpunkte. 2. Mike Frederiksen/Desiree Holstein (DK/D), 8. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 10. 4. Rémi Valladon/Dylan Fourcade (F), 8. 5. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 8. 6. Marco Hundsrucker/Kim Kempa (D), 8. Reserve: 7. Sven Holstein/Dennis Smit (NL), 7. 8. Ole Möller/Dana Frohbös (D), 7. Ausgeschieden: 9. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), 1. 10. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 3. Bart Schulling/Annet Kloosterman (NL), 1.

C-Finale: 1. Holstein/Smit, 2. Möller/Frohbös, 3. Sarrailh/Gregoire, 4. Kempa/Stickling.

B-Finale: 1. Frederiksen/Holstein, 2. Valladon/Fourcade. 3. Schramm/Löffler, 4. Hundsrucker/Kempa.

A-Finale: 1. Meier/Meier, 2. Frederiksen/Holstein, 3. Brandhofer/Mollema, 4. Valladon/Fourcade.