Nadin Löffler: Neue Beifahrerin für Imanuel Schramm

Imanuel Schramm hat eine neue Beifahrerin. Nadin Löffler sitzt künftig im Boot des Oberschwaben. Sein bisheriger Beifahrer Frank Schiemer muss sich demnächst einer OP unterziehen und plant sein Debüt als Gespann-Pilot.

Als Frank Schiemer aus Bad Waldsee 2020 bei Imanuel (genannt «Imel») Schramm als Beifahrer ins Gespann einstieg, brachte die Corona-Pandemie nicht nur den Bahnsport fast zum Erliegen. In diesem wie im nächsten Jahr konnte das für die MSV Herxheim und den MSC Neuenhasslau fahrende Duo aufgrund der Beschränkungen nicht viele Rennen austragen.

2022 gab es dann endlich wieder eine ganz normale Saison. Aber dem mit Lizenz des Schweizer Motorradsport Verbandes FMS (Federation Motocycliste Suisse) startenden Team Schramm/Schiemer fehlten trotz guter Vorbereitungen und Top-Materials am Ende die guten Ergebnisse.

«Es war irgendwie wie verhext», klagte Imel Schramm jetzt im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «wir hatten viel trainiert, wie übrigens auch in den Corona-Zeiten, aber in den Rennen ging immer irgendwas schief und sei es nur wie in Bielefeld, dass uns gleich beim Start die Kette gerissen ist.»

Bei der Qualifikation zum Europameisterschaftsfinale in Bad Hersfeld konnten Schramm/Schiemer mit Platz 2 aber durchaus überzeugen. Das Finale in Eenrum beendeten sie dann als Siebte.

In der kommenden Saison sitzt Frank Schiemer nicht mehr im Boot seines Freundes. Schramm: «Der Frank ist ja beruflich bei der Bundeswehr und unter anderem auch Afghanistan-Kämpfer gewesen. Von dort hat er noch eine alte Kriegsverletzung und lässt sich jetzt an der Schulter operieren. Wenn er wieder fit ist, wird er selbst eines meiner Gespanne in der B-Lizenz lenken. Daher musste ich mich nach jemand anderem umsehen.»

Das hat geklappt. Beim Abschlusstraining der vergangenen Saison in Herxheim fragte Schramm die als Zuschauerin anwesende Nadin Löffler, ob sie bei ihm als Beifahrerin einmal aushelfen könne. Das klappte dann gleich so gut, dass man sich über den Jahreswechsel dazu entschloss, die kommende Saison gemeinsam zu fahren.

Nadin Löffler aus Schonach im Schwarzwald ist eine erfahrene Beifahrerin, die unter anderem schon bei Mike Kolb und Markus Brandhofer sowie zuletzt bei Marco Hundsrucker im Boot saß. Die 29-Jährige stieg zum Ende der vorigen Saison beim Team Hundsrucker aus.

Das neue Duo Schramm/Löffler fährt 2023 mit Schweizer Lizenz und will sich über das Semifinale in Loppersum für das EM-Finale in Bad Hersfeld qualifizieren. Schramm: «Die Hersfelder Bahn finde ich super, obwohl sie nur wenige Ideallinien hat und durch die abends aufsteigende Feuchtigkeit nicht einfach zu fahren ist.»