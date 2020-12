Neue Fahrer-Champions 2020 in der ADAC GT4 Germany

Nach einem Berufungsgerichtsverfahren beim DMSB gibt es einen neuen Punktestand in der Fahrerwertung der ADAC GT4 Germany. Jan Kasperlik und Nicolaj Møller Madsen gewinnen nachträglich den Titel.

Die ADAC GT4 Germany hat nach einer Entscheidung des Berufungsgerichts des DMSB zwei neue Sieger in der Fahrerwertung. Gegenstand der vom Team Zakspeed eingelegten Berufung war eine Entscheidung der DMSB-Sportkommissare im Anschluss an den neunten Saisonlauf auf dem DEKRA Lausitzring. Der Berufung wurde stattgegeben und die in der Entscheidung Nr. 65 ausgesprochene Durchfahrtsstrafen-Ersatzstrafe von 30 Sekunden gegen die Startnummer #13 von Jan Marschalkowski/Hendrik Still zurückgenommen.

Das Zakspeed-Duo wird damit wieder auf Rang zwei gewertet. Michael Schrey und Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) werden auf Rang vier gewertet und verlieren drei Meisterschaftspunkte. Damit liegen Jan Kasperlik und Nicolaj Møller Madsen (Team Allied-Racing) an der Spitze der Fahrerwertung und sind nachträglich die Champions der ADAC GT4 Germany. Schrey/Piana sind mit einem Punkt Rückstand Tabellenzweite. Das Team Allied-Racing gewinnt so nach der Teamwertung auch die Fahrerwertung. Die Ergebnisse in der Junior-Wertung und Trophy-Wertung bleiben unverändert.