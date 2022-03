So sieht der GT3-Audi von Valentino Rossi 2022 aus 07.03.2022 - 18:38 Von Oliver Müller

© SRO Motorsports Group WRT-Teamchef Vincent Vosse und Valentino Rossi enthüllen den Audi R8 LMS GT3 evo II

Valentino Rossi fährt in der Saison 2022 in der GT World Challenge Europe. Dort pilotiert er einen Audi R8 LMS GT3 evo II vom Team WRT. In Le Castellet wurde das Aussehen des Rennwagens der Öffentlichkeit präsentiert.