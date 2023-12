Thomas Preining & Manthey EMA: Ziel Titelverteidigung

Thomas Preining und Manthey EMA starten auch 2024 gemeinsam in der DTM. Das Ziel ist die Titelverteidigung. Manthey EMA gibt das komplette DTM-Aufgebot in Kürze bekannt.

Thomas Preining wird auch 2024 mit Manthey EMA in der DTM antreten. Während der Night of the Champions von Porsche wurde am Samstagabend bekanntgegeben, dass das diesjährige Erfolgsteam auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten wird.

In diesem Jahr krönte sich der Österreicher beim Saisonfinale in Hockenheim zum Titelträger. Zudem sorgte er, mit seinem Teamkollegen Dennis Olsen dafür, dass Manthey EMA die Teamwertung in der DTM gewinnen konnte. Zudem hatte Preining einen gewichtigen Anteil daran, dass Porsche die Herstellerwertung für sich entschied.

Das komplette Aufgebot von Manthey EMA in der DTM-Saison 2024 wird in Kürze bekanntgegeben.

Hier könnt ihr den ersten österreichischen Titelträger in der langen DTM-Geschichte einmal genauer kennenlernen.