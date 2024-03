Das GTWC-Programm von Proton Competition mit Ford

Nach der Trennung zwischen Dinamic GT und Ford startet Proton Competition neben der FIA WEC und der IMSA auch in der SRO-Rennserie mit dem Mustang GT3. Ein Blick auf das Programm in der hochkarätigen Serie.

Mitte Februar überraschte die Meldung die GT-Welt, dass Dinamic GT und Ford getrennte Wege gehen. Zu den Gründen äußerte sich keine der beiden Seiten. Der italienische Rennstall sollte zwei der brandneuen Mustang GT3 in der GT World Challenge Europe einsetzen.

Ende Februar verkündete die SRO die riesige Nennliste für die GT World Challenge Europe und seitdem ist klar, dass der Ford Mustang GT3 trotz der Trennung in der Rennserie vertreten sein wird. Proton Competition setzt sowohl im Endurance als auch im Sprint Cup ein Fahrzeug ein. Das Team aus dem baden-württembergischen Ummendorf geht mit dem Ford Mustang GT3 auch in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship an den Start.

Gegenüber Sportscar365 bestätigte Christian Ried, dass es für ihn eine Freude ist, dass er den amerikanischen Hersteller unterstützen kann. «Sie haben uns in Abu Dhabi gefragt, ob wir helfen können», so Ried zur ersten Kontaktaufnahme bezüglich der SRO-Rennserie bei der Asian Le Mans Series in Abu Dhabi. «Ich sagte: ‚Wir müssen abwarten.‘ Sicherlich ist es sehr spät und nicht so einfach, aber am Ende, da wir mit ihnen in der WEC und der IMSA fahren und wir das Programm mögen, ist es eine gute Partnerschaft, also versuchen wir zu helfen.»

«Wir wollen wirklich in dieser Startaufstellung stehen», ergänzt Kevin Groot von Kevin Groot zum Start in der GT World Challenge Europe. «Wir denken, dass das Programm sehr wichtig ist. In der jetzigen Situation haben wir Chris gefragt, ob er uns helfen kann, und er hat sich bereit erklärt. Wir sind also sehr glücklich, dass wir das wieder tun können.»

Bei den Testtagen in Le Castellet nahmen die drei Ford-Werksfahrer Christopher Mies, Frédéric Vervisch und Dennis Olsen am Steuer des Mustang GT3 Platz. Es ist anzunehmen, dass diese auch für den deutschen Rennstall an den Start gehen werden, da sie zuvor bereits von Dinamic GT als Fahrer bestätigt wurden.