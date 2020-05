DMSB begrüßt gelockerte Corona-Regeln für Sportler

Es kommt wieder Schwung in das Motorsport-Leben. Die ersten Trainingsfahrten haben bereits stattgefunden oder stehen kurz vor der Durchführung. Doch überall gelten strenge Verhaltensregeln und Hygiene-Vorschriften.

Die Beschlüsse der gemeinsamen Konferenz der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder zur Lockerung der geltenden Lockdown-Maßnahmen stoßen bei den deutschen Motorsportlern auf große Zustimmung. Im Rahmen der aktuellen Beschlüsse zur Corona/Covid19-Pandemie wurde die Wiederzulassung so genannter kontaktloser Sportarten beschlossen, zu denen auch die meisten Disziplinen im Motorsport gehören.

«Wir begrüßen sehr, dass sich Bund und Länder des Sports annehmen und viele Sportarten nun wieder möglich werden», sagt DMSB-Vizepräsident Dr. Hans-Gerd Ennser, der im Präsidium für den Automobilsport zuständig ist. «Damit ergibt sich vor allem für den Nachwuchs- und Breitensport eine konkrete Perspektive. Im DMSB haben wir die nächsten Schritte seit Wochen intensiv vorbereitet und können nun unter Wahrung aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen verantwortungsvoll an den Restart der Saison 2020 gehen.»

Voraussichtlich werden erste Veranstaltungen der 38 DMSB-Prädikate bereits im Juni stattfinden können.

In den Wochen seit Beginn der Pandemie-Restriktionen im März haben Mitarbeiter und Funktionäre des DMSB intensiv daran gearbeitet, die Fortführung der Saison 2020 vorzubereiten. In täglichen Briefings und Telefonkonferenzen wurde die dynamische Situation analysiert, um Motorsportlern zunächst in dieser schwierigen Phase Unterstützung zu bieten.

Wichtige Informationen sind auch weiterhin auf der FAQ-Seite des DMSB unter www.dmsb.de/covid19 online zu finden, die bei Bedarf immer wieder aktualisiert wird. Dort sind auch die zuletzt veröffentlichten Handlungsempfehlungen für die Durchführung von Motorsportveranstaltungen direkt verlinkt, die in der nun beginnenden Phase eine wichtige Informationsquelle sein dürften: Hier haben die Experten des DMSB in Zusammenarbeit mit den Träger- und Mitgliedervereinen zahlreiche Regelungen und Vorschläge zusammengefasst, die insbesondere Veranstaltern die Arbeit erleichtern sollen.

Das Dokument, das ebenfalls bei Bedarf aktualisiert wird, bietet damit einen Baukasten. Seine einzelnen Elemente und Maßnahmen können auf die Eigenschaften jeder Motorsportveranstaltung hin angepasst verwendet werden. Nachdem spätestens nach den letzten Beratungen von Bund und Ländern deutlich wurde, dass regional höchst unterschiedliche Regelungen gelten können, wurde auf eine Verbindlichkeit verzichtet. Der veröffentlichte Leitfaden gibt vielmehr Anregungen, Tipps und Hinweise sowie weiterführende Informationen.