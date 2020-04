DMSB friert Reglements für Saison 2021 ein

Kostenreduktion in Corona-Zeiten. Reglements im deutschen Motorsport sollen für 2021 unverändert bleiben. Planungs- und Budgetsicherheit für die Aktiven. DMSB arbeitet an Möglichkeiten für Saison 2020.

Das Präsidium des DMSB hat in seiner jüngsten Sitzung weitere Hilfestellungen für aktive Motorsportler beschlossen, wird in einer Pressemeldung dieser Tage erklärt. Die wohl weitreichendste Maßnahme ist dabei das Einfrieren der technischen und sportlichen Reglements bis Ende kommenden Jahres. Für alle vom DMSB verantworteten Prädikate – also vor allem die Läufe zu den verschiedenen Deutschen Meisterschaften – gelten grundsätzlich die Regeln der Saison 2020 im Jahr 2021 unverändert weiter. Somit steht jetzt auch das Regelwerk der IDM für das Jahr 2021 bereits fest.

Dies entlastet nicht nur die Budgets der teilnehmenden Teams und Fahrer, sondern trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die Winterpause 2020/21 voraussichtlich verkürzt ist und weniger Zeit für Auf- und Umbau von Fahrzeugen bieten wird.

Letztlich möglich wird die vorgeschlagene Auszeit bei der Weiterentwicklung auch durch die bereits gültigen hohen Standards in Deutschland, so der DMSB. Um diese auch weiterhin zu halten, erlaubt die Regelung Ausnahmen: Änderungen aus Sicherheitsgründen sind natürlich weiterhin möglich. Ebenso wird es eine Ausnahme geben, wenn Anpassungen am Reglement im Einzelfall keine Kostenauswirkungen haben. Der dritte Ausnahmebereich betrifft neue Disziplinen, deren Entstehung und Weiterentwicklung auch weiterhin möglich sein soll.

Wiederaufnahme der Saison in Vorbereitung

Restart mit Safetycar – so könnte man die Pläne des DMSB für die nächsten Schritte im deutschen Motorsport umschreiben. Das Präsidium des DMSB beschloss in seiner Sitzung auch, die Weiterführung der Saison 2020 unter Einhaltung aller wichtigen Sicherheitsvorkehrungen vorzubereiten. Deswegen werden alle Veranstalter aufgefordert, schon jetzt mit den lokalen Genehmigungsbehörden in Kontakt zu treten, unter welchen Voraussetzungen in der jeweiligen Region Veranstaltungen wieder möglich sein könnten.



Der DMSB stellt dazu in Kürze Unterstützungsmaterialien bereit, die Hinweise für Hygiene- und Verhaltensvorgaben geben, die speziell auf die Bedingungen des Motorsports zugeschnitten sind.