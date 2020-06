IDM News: Stellenbörse und Assen-Test

Wegen Renntermine müssen sich Fans und Fahrer der IDM noch weiter gedulden. Währenddessen suchen die einen Unterstützung und die anderen toben sich mit Superbike-WM-Piloten auf der Strecke aus.

Sowohl Benny Wilbers als auch Steven Jenkner sind in der IDM aktiv. Der eine als Teamchef von Florian Alt und der andere als Öhlins-Spezialist und Vater von IDM Superstock-Pilot Moritz Jenkner. Beide suchen Personal für ihre jeweilige Firma. Ricardo Brink war solange in Assen unterwegs, in prominenter Begleitung.

Firma Wilbers sucht Unterstützung

«Wir suchen dich!», ist die Stellenanzeige der Firma Wilbers überschrieben. Gesucht wird:

Technischer Mitarbeiter für den Bereich Prototypenentwicklung. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das sich im Bereich der Fahrwerkstechnik im Motorradsegment national und international etabliert hat. Im Fokus steht dabei die Entwicklung und Fertigung von Fahrwerkskomponenten mit individuellen Abstimmungsmöglichkeiten.



Als zukunftsorientiertes Unternehmen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/n technischen Mitarbeiter (m/w) für den Bereich Prototypenentwicklung.



Ihre Aufgaben: Selbstständige Planung, Vermessung und Montage von Fahrwerkskomponenten für Motorräder, Beschaffung von Testfahrzeugen, Dokumentation der Entwicklungsergebnisse, Erprobungsfahrten



Ihr Profil: abgeschlossene technische Ausbildung, vorzugsweise zum Zweiradmechaniker/-mechatroniker, Markt- und Branchenkenntnisse, Motorradführerschein, Engagement, Lern- und Leistungsbereitschaft, selbstständige Arbeitsweise.



Schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins postalisch oder per Mail (als PDF) an André Peters (peters@wilbers.de).



Steve Jenkner weitet Firma aus

Auch bei der Firma des ehemaligen WM-Piloten Steven Jenkner wird Verstärkung gesucht. Auf Facebook postet der Sachse seine knappe Stellenanzeige.



«Wir suchen einen/eine engagierten/e Mitarbeiter/in für den Bereich Service / Ein-und Verkauf / Buchhaltung», erklärt er. «Bei Racespare.com / Öhlins Service Center in Vollzeit. In unserem Geschäft dreht sich alles um Motorräder und Rennsport vom Anfänger bis zum Profi. Wenn Du also Benzin im Blut hast und gern im direkten Kontakt mit gleichgesinnten Kunden arbeitest, bewirb Dich jetzt. Kontakt per PN bzw. unsere Info-E-Mail Adresse. Am Sachsenring 1A.

Ricardo Brink dankt NL-Verband

«Es war ein wunderbares Gefühl, mich nach acht Monaten wieder auf meine Yamaha R1M zu setzen», schwärmt IDM-Superbike-Pilot Ricardo Brink. Der niederländische Verband hatte gemeinsam mit den Streckenbetreibern des TT Circuit in Assen ein Testtag für alle international gemeldeten Lizenzfahrer. Unterwegs war auch Superbike-WM-Pilot Michael van der Mark.



«In der ersten Sitzung ging es drum, sich wieder dran zu gewöhnen, aber danach ging das Tempo schnell nach oben. Bei den Nachmittags-Sitzungen war der Speed richtig gut. In der letzten Session mit Michael van der Mark bin ich viele Runden gefahren. Daraus habe ich schon viel lernen können. Es war ein sehr schöner Tag dank des Veranstalters KNMV.»