IDM Assen: Zeitplan am Sonntag

Die Rennen gibt es heute live im Internet zu sehen. Sieben Mal werden heute auf dem GP-Kurs Punkt vergeben. In Assen ist man Spätzünder. Es geht mit dem Warm-up um 11 Uhr los. Jan Mohr hat vorher noch einen Arzt Termin.

In Assen ist ausschlafen angesagt. In den Niederlanden ist im Gesetz verankert, dass der Sonntag der Tag der Familie ist. Auch die Dauer-Camper auf dem an die Rennstrecke angrenzenden Wohnwagen-Park mögen es am Wochenende eher gemütlich. Daher können es die Herrschaften im IDM-Fahrerlager auch eher ruhig angehen lassen. Denn erst ab 11 Uhr geht überhaupt was los. Dann aber geht es Schlag auf Schlag.

Taktiert wird in der Regel erst gegen Ende der Saison. Doch mit dem Auftakt in Assen ist die vier Wochenenden umfassende Saison bereits schon wieder auf der Zielgeraden angekommen. Daher meinte auch Supersport-Titelverteidiger Max Enderlein beim Interview im Rahmen der etwas anderen Podiumszeremonie mit Maske und ohne Teammitglieder, er hätte am Ende des ersten Rennens die 16 Punkte für Platz 3 mitgenommen. Denn seine im Vorfeld schärfsten Konkurrenten bei der von ihm geplanten Titelverteidigung, Marc Buchner und Luca Grünwald, waren beim Auftakt noch nicht so gut in Schwung gekommen und hinter Enderlein im Ziel angekommen.

Ein Zitterpartie wird der Morgen noch für den IDM Superbike-Piloten Jan Mohr, der vor dem Warm-up noch beim Arzt vorreiten muss. «Ich hatte einen mega Highsider», liess er wissen. «Ich bin im ersten Qualifying raus und es tröpfelte stellenweise. Aber wie das in Assen so ist. In einer Kurve regnet es dort gar nicht, in einer anderen dafür richtig.» In einer der verregneten Kurven erwischte es den Österreicher dann und er flog in hohem Bogen ab, obwohl er sich vorsichtig an die glitschige Partie vorgetastet hatte. Im Kiesbett landete er mit dem Kopf voraus. Am Samstagabend brummte ihm ordentlich der Schädel.

Für eine Freigabe für die beiden Rennen muss Mohr nun nochmals beim Arzt vorreiten. Und dann muss auch die Rennleitung noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Denn nach dem Sturz im ersten Training fehlte Mohr im zweiten und kann daher nicht die nötige Rundenzahl vorweisen. Der letzte Platz wäre bei einem Okay der IDM-Chefetage für ihn reserviert.

Zeitplan für Sonntag 16.08.2020

11.00 bis 11.10 IDM SBK – Warm-up

11.15 bis 11.25 IDM 300 – Warm-up

11.30 bis 11.40 IDM 600 – Warm-up



12.00 Twin Cup – Rennen 2

12.50 IDM Superbike – Rennen 1 (15 Runden)

13.30 Pro Superstock Cup – Rennen 2

14.15 IDM Supersport 300 – Rennen 2

15.05 IDM Supersport 600 – Rennen 2

16.00 IDM Superbike – Rennen 2 (15 Runden)

16.45 IDM Sidecar – Rennen 2