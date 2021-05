IDM Oschersleben 2021: Stimmen VOR dem Rennen

Der Wind weht kräftig über die Rennstrecke von Oschersleben und schafft es zumindest am Freitagvormittag, alle Regenwolken zu vertreiben. Ganz vollzählig sind die Teilnehmerfelder nicht. Doch die Premiere 2021 geht los.

Die Magdeburger Börder und die Motorsport Arena Oschersleben dürften einige der wenigen Landstriche in Deutschland sein, wo es am Freitag nicht schüttet. Beim Start in die Saison 2021 der IDM ist alles angerichtet für eine gelungen Veranstaltung, wenn auch ohne Zuschauer. Der eine oder andere Fahrer, bzw. Fahrerin musste leider zuhause bleiben. Lucy Glöckner, Toni Finsterbusch und Bastian Ubl sind nicht fit. Christof Höfer fehlt das Budget zum Start, ebenso hat wegen betrieblicher Umstrukturierung Daniel Rubin nicht genannt.

Schnellster Supersport-Mann im ersten Freien Training war Neueinsteiger Patrick Hobelsberger. Sein Yamaha-Teamkollege Marc Moser machte im freien Superbike-Training ebenfalls eine gute Figur. Gefolgt von Ilya Mikhalchik, Florian Alt, Philipp Steinmayer, Luca Grünwald und Alex Polita.

Deinen einen oder anderen Kommentar gab es schon vor dem Startschuss:

IDM Superbike - Tim Eby – BMW

«Ich kann jetzt schlecht einschätzen, wie viel die anderen Fahrer der Meisterschaft über den Winter gefahren sind. Ich selbst habe leider nicht so viel Fahrpraxis und das wird sich bemerkbar machen. Das ist sehr schade, aber das ging eben leider nicht anders. Trotzdem fühle ich mich selbst top vorbereitet und ich freue mich sehr auf den Saisonstart. Ich werde einfach versuchen, die Zeit zu genießen, schnell zu fahren und meinen Spaß zu haben. Das steht bei mir im Vordergrund. Wir werden sehen, was möglich ist. Das Wetter spielt dabei keine so große Rolle. Es soll ja am kommenden Wochenende regnen. Ich bin aber letztes Jahr in Oschersleben sechs Stunden lang im Regen ein Langstreckenrennen mitgefahren und denke, dass ich auch darauf gut vorbereitet bin. Ich werde versuchen, mich stetig zu steigern und dazuzulernen und dann werden wir sehen.»

IDM Superbike - Pepijn Bijsterbosch – BMW

«Meine Erwartungen an die neue Saison sind sehr hoch. Mein Ziel ist es, um Podiumsplätze zu kämpfen. Der Wettbewerb wird sicher hart werden. Es sind viele starke Fahrer dabei, darunter auch meine Teamkollegen. Ich erwarte harte Kämpfe in Oschersleben und für den Rest der Saison. Ich fühle mich gut auf die Saison vorbereitet und hatte erst letzte Woche noch einen kleinen Test auf dem Circuit Zolder. Alles lief super. Ich bin bereit und freue mich, endlich mit der Arbeit beginnen zu können.»

Pro Superstock-Cup – Moritz Jenkner – Yamaha

«It's raceweek. Lange ist nichts geschehen auf meiner Seite, da es nicht wirklich etwas zu berichten gab. 2020 nahm ich aus mehreren Gründen nur an einem Rennen teil und wurde auf Anhieb wieder Zweiter und Dritter und hatte die Poleposition. 2021 darf ich dank meiner Sponsoren, Familie und Mechanikern endlich wieder durchstarten. Der Hunger ist mehr als nur zurück und ich kann es kaum erwarten, am Gas zu drehen. Neues Level: Pro Superstock Cup 1000.»

IDM Superbike - Frank Niemann – Yamaha

«Ich freue mich schon auf den Moment, wenn die roten Lichter ausgehen. Ein Rennwochenende bringt immer andere Elemente mit sich als Testtage. Die letzten Testtage waren positiv, also fahre ich mit einem guten Gefühl nach Oschersleben. Es ist das erste Mal, dass ich mit einem Superbike auf einer anderen Strecke als Assen fahre, ich bin mir sicher, dass ich eine Menge daraus lernen werde. Ich bin gespannt, wo wir im starken IDM-Starterfeld stehen.»

IDM Superbike – Werner Daemen – BMW

«Lasst uns losfahren, denn es ist Rennwoche. Die Jungs können an diesem Wochenende bei ihrem ersten IDM-Rennen der Saison in Oschersleben ihre Biester freilassen. Es ist schon einige Zeit her, dass sie nach einer Menge Training im Ausland und zu Hause ein richtiges Rennen gefahren sind. Falls sich jemand gefragt hat, ob wir bereit sind? Ja, wir sind sehr bereit, Rennen zu fahren und unser Bestes zu geben, um zu gewinnen.»

IDM Serienmanager – Normann Broy

«Alle Fahrer, Teams, Partner und natürlich auch wir als Organisatoren sind heiß auf den Saisonauftakt. In der IDM haben wir so stark besetzte Teilnehmerfelder wie schon lange nicht mehr. Das verspricht packende Entscheidungen in allen Rennen wie auch in den Meisterschaften insgesamt. Dass die Saison jetzt endlich losgeht, beflügelt uns alle.»

Stephan Kraus – Radio Viktoria

«Wir streamen am Samstag ab ca. 15 Uhr. Kleiner Pre-Season Talk mit Fahrervorstellung IDM Superbike. Am Ende ein paar Livebilder vom Quali der IDM Superbikes. Dann Cup-Rennen und zum Schluss am Samstag das IDM 600er Race 1. Sonntag dann alle Rennen des Tages.»

IDM Superbike – Karsten Wolf

«Vier Bikes - Vier Fahrer - ein Team. Wir bilden den technischen und organisatorischen Rahmen für unser Sportler. Doch auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Nach der Verletzung von Toni und der krankheitsbedingten Absage von Lucy, werden wir versuchen, Bikes und Team so zu entwickeln, dass Sie bei Ihrer Rückkehr ein tolles Paket vorfinden. Darauf wird unser Fokus liegen.»

IDM Superbike – Toni Finsterbusch

«Ich glaube, es waren fünf oder sechs Brüche, darunter der Mittelfuß. Am schlimmsten aber ist das Kahnbein. Deswegen durfte ich den Fuß lange gar nicht belasten. Jetzt geht es langsam bergauf. Selbstständig laufen wäre ein Fortschritt, dann könnte ich relativ schnell wieder auf dem Motorrad sitzen. Mal schauen, wie es sich weiterentwickelt.» (Quelle: sportbuzzer)

IDM Supersport – Bastian Ubl

«Leider werde ich aus gesundheitlichen Gründen nicht am ersten IDM Rennen der Saison teilnehmen. Ich schaue positiv nach vorne und arbeite stark daran, in Most beim zweiten Saison-Rennen zurückzukehren. Ich wünsche allen Fahren der IDM-Klassen ein guten Start in die Saison und viel Erfolg. Besonders meiner Teamkollegin Lucy Michel, die in der Klasse Supersport 300 an den Start geht.»

IDM Supersport – Jan-Ole Jähnig

«Wir fahren beide richtig gute Zeiten. Aber auf der Suche nach dem Limit hab ich letztendlich wohl etwas zu stark gepusht und bin abgeflogen. Das ist aber nichts, das wir bis Oschersleben nicht wieder hinbekommen.»