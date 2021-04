Valentin Debise weiter auf der FSBK-Siegerstrasse

In der IDM 2021 soll der Franzose für das Team von Emil Weber in den Klasse Superbike und Supersport 600 Punkte sammeln. Bis dahin räumt er bei der Französischen Meisterschaft in Nogaro weiter ab. Vier Rennen, drei Siege

In der IDM müssen die Piloten noch warten, bis es mit ihrer Saison endlich losgeht. Die Rennen auf dem Lausitz- und auf dem Sachsenring mussten auf Grund der Pandemie-Lage abgesagt werden. IDM-Neueinsteiger Valentin Debise treibt sich derweil erfolgreich in seiner französischen Heimat rum, wo auf der Strecke von Nogaro bereits das zweite Meisterschaftswochenende der Saison stattfand. Während er beim Auftakt in Le Mans noch zwei Siege in der Superbike- und zwei in der Supersport-Klasse abgestaubt hatte, waren es in Nogaro „nur“ drei Sieger-Pokale.

FSBK - Lauf 1

Am Ende des Rennens nutzte Valentin Debise (Kawasaki Twist Ring Racing - Dunlop) seine Erfahrung und übernahm die Führung in der Start-Kurve. Mathieu Gines (Yamaha Tech Solutions - Michelin) folgte ihm, aber er gab nach und nach etwas Platz an Debise ab und wurde nun von Axel Maurin (Yamaha CMS - Michelin) bedroht.

Von der Boxenmauer aus wurde auch auch Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) beobachtet, der ein Problem zu haben schien. Zu Beginn des Rennens lag er noch auf Platz 4, nach 7 Runden war er bereits auf Platz 8 zurückgefallen. Er überließ Morgan Berchet (Yamaha - Dunlop) die Verfolgung des Duos Gines und Axel Maurin. Nach 10 Runden war Foray gezwungen, an die Boxen zurückzukehren.

An der Spitze war Debise inzwischen allein unterwegs und vergrößerte die Lücke zu Maurin, Gines und Brechet. Mit einem Vorsprung von drei Sekunden überquerte Debise mit seiner Kawasaki als Sieger die Ziellinie. Brechet holte Rang 2, Vorjahresmeister Gines wurde Dritter.

FSBK – Lauf 2

Nach einem sehr guten Start von der zweiten Position übernahm Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) die Führung, gefolgt von Valentin Debise (Kawasaki Twist Ring Racing - Dunlop), der ihm diese allerdings nicht überlassen wollte. Doch in den ersten Runden bremste Mathieu Gines (Yamaha Tech Solutions - Michelin) den Pole-Mann aus und überahm seinerseits die Position hinter der BMW mit der Startnummer 178.

In der siebten Runde setzte sich Gines gegen Foray durch, der sich dann in den Fängen von Debise wiederfand. Dieser überholt den Tecmas-Fahrer in der folgenden Runde. In der neunten Runde wendete sich das Blatt: Debise übernahm die Spitzenposition, während Foray den zweiten Platz zurückeroberte und Gines auf Platz 3 verweist.

Schließlich beendete Debise das Wochenende mit einem weiteren Sieg und mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung auf Gines und Foray.

Die Supersport-Rennen

Ein toller Start für den Pole-Mann Valentin Debise (Kawasaki -Michelin), der sich im Training noch zwei Stürze in ein und derselben Kurve genehmigt hatte. Doch er wurde von dem Challenger-Fahrer Ludovic Cauchi (Yamaha - Pirelli) geschnappt, der selbst in der Schusslinie eines anderen Challengers stand: Tom Berçot (Yamaha - Pirelli). Die drei Fahrer setzten sich ab und kämpften fast während des gesamten Rennens. In den letzten Runden wurde Bercot leicht ausgebremst und überließ Cauchi und Debise einen harten Kampf um den Sieg. Am Ende eines echten Duells zwischen den beiden Fahrern ist es schließlich der Challenger-Fahrer, der vor Debise gewinnt. Bercot bestätigt seinerseits den dritten Platz.

«Eine Rakete», das dachte jedenfalls das gesamte Fahrerlager, nachdem Valentin Debise (Kawasaki - Michelin) ins zweite Supersport-Rennen gestartet war. Der Fahrer aus Albi übernahm direkt die Führung vor seinen Gegnern, den Herausforderern des Vormittags, Ludovic Cauchi (Yamaha - Pirelli) und Tom Berçot (Yamaha - Pirelli). Mit seiner Kawasaki wendete Debise seine übliche Taktik an. Er machte jegliche Spannung von Anfang an zunichte. Er vergrößerte den Abstand auf Cauchi und Bercot und gewann mit mehr als drei Sekunden Vorsprung.

Das nächste Rennen der Französischen Meisterschaft ist für den 28. bis 30. Mai in Ledenon geplant. Die IDM soll eine Woche vorher in Oschersleben losgehen.

Punktestand nach vier Rennen

Superbike

1. 103 Punkte Valentin Debise

2. 76 Punkte Mathieu Gines

3. 51 Punkte Axel Maurin



Supersport 600

1. 98 Punkte Valentin Debise

2. 85 Punkte Ludovic Cauchi

3. 57 Punkte Tom Bercot