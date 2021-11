Red Bull Ring komplettiert IDM 2022

Die letzte Lücke im IDM-Kalender 2022 wurde jetzt geschlossen. Der Promoter einigte sich mit den Verantwortlichen am Red Bull Ring in Österreich. Die Kooperation wird auch nach 2021 fortgesetzt.

Die letzte Pause zwischen der IDM und dem Red Bull Ring dauerte sieben Jahre. 2021 kehrte die Meisterschaft mit allen Klassen in die Steiermark zurück. Als der Kalender der IDM 2022 beim IDM-Finale vorgestellt wurde, klaffte im September noch eine Lücke. Diese wurde jetzt geschlossen. Am ersten September-Wochenende gibt es ein Wiedersehen, wenn die IDM zum vorletzten Rennen der Saison erneut auf dem Red Bull Ring zu Gast ist.

Zur Vorbereitung auf die Saison 2022 bietet der Trainingsveranstalter Bike Promotion in Zusammenarbeit mit dem IDM-Promoter mehrere Testtage in Spanien an. Vom 14. bis 16. März sind Plätze im Motorland Aragón reserviert und anschließend findet für die Soloklassen vom 18. bis 20. März das große Frühjahrstraining der IDM in Valencia statt. Auf dem Grand-Prix-Kurs an der Südostküste Spaniens geht es neben Rundenzeiten auch um die ersten Fotosessions und Interviews zur Vorbereitung auf die kommende Saison.

Immer abhängig von der aktuellen Pandemie-Lage und den damit zusammenhängenden Reisebestimmungen.

IDM-Kalender 2022

06.05. - 08.05. Lausitzring

20.05. - 22.05. Oschersleben

24.06. - 26.06. Most (CZ)

22.07. - 24.07. Schleizer Dreieck

12.08. - 14.08. Assen (NL)

02.09. - 04.09. Red Bull Ring (A)

23.09. - 25.09. Hockenheim