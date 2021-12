Honda-IDM-Deal mit Luca Grünwald

Der IDM-Superbike-Pilot quittiert seinen Dienst bei Kiefer-BMW und unterzeichnet einen Vertrag bei Jens Holzhauer, um mit der Honda Fireblade in der Saison 2022 in den Titelkampf einzugreifen. Test in Valencia.

Mit einem kurzen Facebook-Post am Samstagabend überraschte IDM Superbike-Pilot Luca Grünwald seine Fans mit einem Foto aus Spanien. Zu sehen: Grünwald selbst und IDM-Teamchef Jens Holzhauer plus die Honda Fireblade in HRP-Rot und im IDM-Trimm. Dass Jens Holzhauer nach der Trennung von Alex Polita auf der Suche nach einem neuen Fahrer war, war kein Geheimnis. Dass der Honda-Händler nun Grünwald als neuen Fahrer präsentierte, überraschte dann doch.

Grünwald ist bekannt dafür, alles zu fahren, was zwei Räder hat und auf eine Klasse ist der Bayer auch nicht festgelegt. Er hatte es in der Vergangenheit schon geschafft, von einem Suzuki-Superbike in die Supersport-300-WM umzusteigen und dort um den Titel zu kämpfen. Im Vorjahr tauchte er dann mit dem neu aufgestellten IDM-Superbike-Team von Jochen Kiefer auf, das sich nach dem Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft neu orientiert hatte. Am Ende der IDM-Saison 2021 landete er mit der Kiefer-BMW auf Rang 4. Jetzt kommt für Grünwald erstmals der Einsatz auf einer Honda Fireblade.

Grünwald hat schon den einen oder anderen Meistertitel in der Tasche. Zwei Stück in der IDM 125/Moto3 und zuletzt 2020 in der IDM Supersport 600 mit der Schnock-Kawasaki. Ein Titel in der IDM Superbike fehlt ihm noch.