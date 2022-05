IDM News: Sieger, Sänger und dunkle Erinnerungen

Beim IDM-Auftakt auf dem Lausitzring wurden die ersten Punkte vergeben, alle Stürze verliefen glimpflich und per Stream kann jeder bei allen Rennen dabei sein. Manch einer war schon 20 Jahre nicht mehr hier.

Jochen Kiefer musste lange in seinen Erinnerungen kramen, hat aber schon einen Lausitz-Sieg auf dem Zettel. WM-Pilot bietet Töff-Training an und der Mann aus Moskau darf noch immer nicht fahren.

IDM-Trainingslager

Lennox Lehmann stattete der IDM einen Besuch ab und hielt sich mit der Teilnahme am IDM Supersport 300-Lauf fit für die WM. «Die IDM ist die perfekte Möglichkeit», erklärt er, «um unter Rennbedingungen zu trainieren. Das bringt mir wesentlich mehr, als auf der Rennstrecke ohne Gegner zu fahren. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, neben der WM auch in der IDM mitzufahren, wenn die Termine sich nicht überschneiden. Meinen IDM-Titel will ich natürlich versuchen zu verteidigen, auch wenn ich an zwei Rennwochenenden nicht teilnehmen kann. Für die WM ist es mein Ziel, in jedem Rennen in die Punkte zu fahren.» (Quelle: idm.de)

Töff-Test

Marcel Brenner hatte schon im Vorjahr den Sprung von der IDM Supersport in die Weltmeisterschaft absolviert, wo er in diesem Jahr eine komplette Saison geplant hat. Wer mit dem Schweizer plaudern will, kann dies am nächsten Wochenende tun. «Sonntag, 15. Mai - Töff-Testtag vom Moto-Sport-Club Limpachtal», wirbt er. «Ich, das Team Bolliger Switzerland und Damien Raemy werden in Lyss vor Ort sein. Zusammen mit dem Bolliger Team werde ich auch noch Boxenstopps demonstrieren. Ein Besuch lohnt sich deshalb.»

Dunkle Erinnerungen

«Ja ich war hier schon mal», versichert Jochen Kiefer, Teamchef der Superbike-Piloten Gabriel Noderer und Björn Stuppi, mit Blick auf den Lausitzring. «Aber die Erinnerungen sind doch recht dunkel. Es war im Jahr 2002 mit Christian Gemmel in der 250 cc-Kategorie. Wir haben damals gewonne. Ich selbst bin hier noch keine Runde gefahren. Aber der Belag ist nicht das Wahre. Es wurde hier und da ausgebessert. Doch wenn man immer nur drüber asphaltiert, änderte das an den Wellen nichts.» Und was macht Chris Gemmel heute? «Er ist Anfang 30, hat zwei Kinder und arbeitet in der Nähe von Frankfurt in einer Firma für Folierungen», verrät Kiefer noch.

Zuschauer in Moskau

Vladimir Leonov schaute sich die Rennen daheim in Moskau an. Eine Startgenehmigung hatte der Russe aufgrund des unter anderem vom DMSB ausgesprochenen Startverbots für Fahrer aus Russland und Weißrussland aufgrund des Ukraine-Krieges keine erhalten. Auch wenn sein Teamchef Denis Hertrampf alles daran setzt, seinen Fahrer noch in der IDM an den Start zu schicken. Nach drei Monaten weg von zuhause hat sich Leonov vergangene Woche auf den Weg in die Heimat gemacht.

Singender Sponsor

Sebastian Krenz ist der Sieger der 11. Staffel von „The Voice of Germany“ und gleichzeitig Sponsor des Teams Roto-Store BRT, in dem Chris Beinlich (Yamaha) und Troy Beinlich (Kawasaki) sowie Toni Erhard (Kawasaki) in der IDM Supersport beziehungsweise Supersport 300 fahren. Chris Beinlich und Sebastian Krenz kennen sich schon lange und sind befreundet. «Wir haben keine Sendung verpasst und zum Finale zu Hause ein große Party geschmissen, dafür einen großen Fernseher aufgehängt und gegrillt. Am nächsten Tag waren alle heiser vom ganzen Schreien», erzählen die Beinlichs. Vater Andreas Krenz unterstützt das Racing-Team schon seit Jahren. Dass auch Sebastian jetzt als großzügiger Sponsor auftritt und das Team an seinem Erfolg teilhaben lässt, ist für die Beinlichs eine starke Sache. Und übrigens: Sebastian Krenz ist eingefleischter Motorradfahrer. (Quelle: idm.de)

Neues Team

«Dürfen wir euch vorstellen», verkünden die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG. «Katrin & Patrick unser neues IGG Zelt-Team. Sie sind zu den Veranstaltungen im Fahrerlager mit dem IGG-Zelt zu finden und freuen sich auf Besuch. Kommt auf einen Kaffee vorbei, nehmt ein Shirt mit und unterhaltet euch über Gespanne. Herzlich Willkommen.»