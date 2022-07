DMSB bietet Workshop hinter den Kulissen

Wer will mal einen Blick in die Race Control werfen? Oder die Strecke mit Profis besichtigen? Für Kurzentschlossene, die sich für ein Ehrenamt oder einen Job im Motorsport interessieren, kann man sich noch anmelden.

Die ersten Termine sind schon rum. Der erste Workshop zum Einstieg ins Ehrenamt oder Job im Motorsport der DMSB Academy fand im Rahmen der ADAC GT Masters in Oschersleben statt. Mehr als 20 Teilnehmer informierten sich über den Einstieg und die Entwicklungsmöglichkeiten in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern im Motorsport. Der zweite Workshop fand am 19. Mai im Rahmen der IDM ebenfalls in Oschersleben statt.

Doch die Saison läuft auf Hochtouren und wer sich beeilt, kann noch mitnachen. Das Ziel der Workshops der DMSB Academy ist es, das Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Motorsport zu wecken und einfache Einstiegsmöglichkeiten aufzuzeigen. Neben allgemeinen Informationen zu verschiedenen Tätigkeitsfeldern steht für die Teilnehmer auch ein Blick hinter die Kulissen einer Motorsportveranstaltung auf dem Programm. So warfen die Teilnehmer in Oschersleben einen Blick in die Race Control, verfolgten die technische Abnahme und besichtigten die Rennstrecke.

Termine 2022

Die nächsten Termine für weitere Workshops in ganz Deutschland stehen bereits fest. Hierzu sind alle Interessenten eingeladen, auch Abschlussklassen oder Gruppen von (technischen) Hochschulen sind herzlich willkommen:



21.07. IDM Schleiz

04.08. ADAC GT Masters Nürburgring

18.08. ADAC GT Masters Lausitzring

22.09. ADAC GT Masters Sachsenring + IDM Hockenheim

20.10. ADAC GT Masters Hockenheimring



Interessenten können sich online zu den kostenfreien Workshops anmelden. Bei Fragen zum Programm oder der Teilnahme steht Marc Langer (mlangerdmsb.de) gerne zur Verfügung.

Workshop-Inhalte

09.15 – 10.15 Uhr Begrüßung, Agenda, Verbandsstrukturen

10.15 – 10.45 Uhr Aufgabenbereiche und Rollenverständnis

10.45 – 11.45 Uhr Besichtigung Race Control, Zeitnahme, Podest

11.45 – 12.30 Uhr Besichtigung eines Motorsportteams

12.30 – 13.00 Uhr 1. Abreiseoption / Mittagspause

13.00 – 14.30 Uhr Besichtigung Technische Abnahme

14.30 – 14.45 Uhr Feedback, Abschluss, Kontaktaustausch

15.00 – 16.00 Uhr Track Walk

Schleizer Dreieck für Kurzentschlossene

Das Rennen der IDM findet in Thüringen am kommenden Wochenende statt. Der passende Workshop startet bereits einen Tag vor den offiziellen Trainings am Donnerstag den 21. Juli 2022. Dabei werden unter der Führung hochrangiger Funktionäre Einblicke in die Vernetzung einer Motorsportveranstaltung gewährt, ist auf der offiziellen Website zu lesen. Beleuchtet werden Themen wie z.B. die Sicherheit an der Rennstrecke oder die Organisation eines Motorsport-Events. Angesprochen dürfen sich Einzelpersonen oder Gruppen mit und ohne bisherigen Kontakt zum Motorsport, die ein Interesse an ehrenamtlichen Tätigkeiten und beruflichen Möglichkeiten im Motorsport haben.

Als kleines Highlight wird, so ist auf der Dreieck-Website zu lesen, allen Teilnehmern ein personalisiertes Wochenendticket zur Verfügung gestellt. Anmeldungen für den Schleiz-Termin nimmt mlanger@dmsb.de entgegen. Auch für den zweiten und letzten Motorrad-Termin auf der Liste – dem IDM-Finale auf dem Hockenheimring.