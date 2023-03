Werner Daemen: Weiterer EWC-Zuwachs neben IDM 2023

Die Energie-Reserven des Belgiers scheinen unerschöpflich. Neben seinem IDM Superbike- und dem Endurance-WM-Team im Auftrag von BMW engagiert er sich auch in der EWC-Superstock-Kategorie.

Auf die Frage, ob denn die Verantwortung für ein drittes Team in der Saison 2023 nicht doch leicht übertrieben ist, muss selbst Werner Daemen grinsen. «Ach das geht schon», erwidert der Belgier dann. «Wenn es mal angelaufen ist, dann ist das alles kein Problem.» Bei seinen Aktivitäten setzt der ehemalige IDM-Pilot auf Kooperationen. Mit seinem IDM Superbike-Team BCC-alpha-Van Zon-BMW arbeitet er 2023 das zweite Jahr mit Andreas Gerlich zusammen. Darüber hinaus leitet Daemen mit seiner Mannschaft die Geschicke des Langstrecken-WM-Einsatzes von Hersteller BMW. Aktuell ist er mit seinen Jungs beim Pre-Test in Le Mans angekommen.

Jetzt packt Daemen, Besitzer der Firma MRP in Belgien, noch ein weiteres Endurance-Team obendrauf. Das Tecmas-MRP-BMW Racing Team steht in den Startlöchern. Das Tecmas-Team, eine spannende Zusammenarbeit zwischen dem französischen Team Tecmas, dem belgischen Unternehmen Motorcycle Racing Parts von Werner Daemen und BMW Motorrad Motorsport, wird eine brandneue BMW M1000RR in der mit Dunlop ausgestatteten Superstock-Kategorie einsetzen.

Das Team hat das französische Duo Loïc Arbel und Kenny Foray, den Deutschen Jan Bühn sowie Maxime Bonnot, ebenfalls aus Frankreich, als vierten Fahrer für die kommende EWC-Saison verpflichtet.

Tecmas-Besitzer Arnaud Sassone sagte: «Tecmas hat schon oft in der Formel-EM-Klasse mitgespielt, aber unsere finanziellen Mittel haben es uns nicht erlaubt, alle Rennen zu fahren. Als ich Tecmas 2021 gekauft habe, war unser Engagement für die 24 Heures Motos 2022 bereits geplant, aber ich habe schnell verstanden, dass wir aufgrund unserer Ressourcen nicht in der richtigen Kategorie waren, also habe ich die Entscheidung getroffen, unser EWC-Programm für 2022 zu stoppen, um 2023 ein entsprechendes Programm in der Superstock-Kategorie durchzuführen, um als permanentes Team an der gesamten Meisterschaft teilnehmen zu können.»

Mitsprache hat auch Daemen, der zwei seiner Mechaniker mit auf die Rennen schickt. «Ich habe mich ein wenig um Sponsoren gekümmert», berichtet er. «Wir machen hier bei uns die Motoren fertig, das Team selbst ist in Frankreich stationiert. Gabel und Federbein werden von Matthias Greiff von alpha Racing vorbereitet. Und wenn es dann läuft, dann läuft es auch.»