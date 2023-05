Im Team Kiefer wird doppelt rangeklotzt

Mit Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing und Yamaha bLU cRU Academy startete das Kiefer Racing Team am letzten Wochenende am Sachsenring in die Saison 2023 der IDM Supersport und Supersport 300.

Das geplante Saisonziel von Leon Orgis, die Top 5 in der Supersport, konnte der Sachse bereits beim Auftakt der IDM umsetzen. Mit dem 9. Rang im ersten Rennen und Platz 5 im zweiten Lauf stellte der Arnsdorfer sein Können unter Beweis. «Mit meinem Saisonziel mich in den Top 5 zu platzieren, bin ich erst einmal ohne große Erwartungen in das erste Rennwochenende gegangen», berichtet Orgis. «Im ersten Training hatten wir noch etwas Probleme, das Motorrad auf mich abzustimmen. Im zweiten konnte ich meine Rundenzeiten bereits verbessern. Nach über einem Jahr Pause musste ich meinen Rhythmus im Renngeschehen finden. Beide Starts von Platz 11 sind mir sehr gut gelungen. Im ersten Rennen konnte ich direkt ein paar Plätze gut machen und als Neunter ins Ziel fahren. Der Nieselregen im zweiten Lauf hat viele Fahrer etwas abgeschreckt. Da ich den Sachsenring sehr gut kenne, konnte ich gelassen damit umgehen. In der Gruppe konnte ich mich behaupten und am Ende als Fünfter über die Ziellinie fahren. Auf dieses gelungene Wochenende können wir aufbauen und es verspricht eine spannende Saison zu werden. Ich möchte mich bei meiner Familie und Freunden bedanken, die mich hier vor Ort unterstützt haben sowie bei Sandro Cortese und dem gesamten Team.

Nach einem verpatzten Start kämpfte sich Team- und Klassenkollege Yves Stadelmann im ersten Rennen der Saison kontinuierlich nach vorne und erreichte einen guten 6. Platz. Die wechselnden Streckenbedingungen durch den einsetzenden Regen im zweiten Lauf machten dem 25jährigen zu schaffen. Das Rennen endete für den Schweizer mit einem Sturz. Mit Startplatz 7 gelang uns eine solide Basis für die Rennen. Im ersten Rennen ist mir der Start etwas misslungen und ich fiel auf Platz 9 zurück. Bis zum Rennende konnte ich mich mit konstant schnellen Rundenzeiten auf Rang 6 vorarbeiten und damit wichtige Punkte mitnehmen. Im zweiten Rennen war der Start deutlich besser und ich befand mich in der ersten Kurve bereits auf Platz 4. Der immer wieder einsetzende Regen in gewissen Streckenabschnitten bereitete mir Schwierigkeiten und mein Rennen endete leider mit einem Sturz. Ein großes Lob an das ganze Team. Dank dem Top-Job aller Beteiligten habe ich immer bestes Material zur Verfügung.»

Der Titelverteidiger der IDM Supersport 300, Marvin Siebdrath, stellt sich in diesem Jahr wieder in der stark umkämpften 300er Klasse der Herausforderung. Mit den Platzierungen 10 und 11 blieb der 19jährige unter seinen eigenen Erwartungen. Bei der nächsten IDM Veranstaltung in Oschersleben plant der Wildenfelser, wieder vorne mitzumischen. «Das erste und gleichzeitig sehr schwierige Wochenende ist abgehakt, so der Deutsche Meister. «Mit Platz 10 und 11 muss ich mich erst einmal mit zwei Platzierungen zufriedengeben, welche natürlich alles andere als meinen Erwartungen entsprechen. Leider hat uns einfach der nötige Speed gefehlt, um vorne dabei zu sein. Die Arbeit mit dem Team macht mir extrem viel Spaß und wir werden noch härter arbeiten, um in Oschersleben wieder auf dem Podest zu stehen.»

Im Nachwuchsprojekt Yamaha bLU cRU by Kiefer Racing startete Albert Prasse seine ersten Rennen in der IDM Supersport 300. Der 16jährige hat das Wochenende gut gemeistert und erhält im Kiefer Racing Team die bestmögliche Unterstützung, um sich stetig weiterzu-entwickeln. Gemeinsam mit Albert wird das jüngste Teammitglied der Academy, Mitja Borgelt, mit einer Yamaha R3 in Oschersleben an den Start gehen.