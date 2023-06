IDM Most: Der Plan für Freitag

Der Freitag in Most

In Tschechien geht es ab heute mit der dritten von sieben Runden bei der IDM 2023 weiter. Dabei sind erneut alle Solo-Klasse, die FIM Sidecar-WM plus IDM Seitenwagen. Obendrauf gibt es drei Rahmen-Klassen.

Zwischen den IDM-Klassen und der Seitenwagen-Abteilung finden sich in Most auch der Northern Talent Cup zusammen mit dem Austrian Junior Cup ein, die Pro Superstock 1000 und die Supersport 300 Women's Europameisterschaft.

Die Strecke

- Länge 4 212 m, Breite 12 - 14 m

- Längste Gerade 792 m, kürzeste Gerade 150 m

- 21 Kurven (9 Links- und 12 Rechtskurven)

- Überhöhung 12,04 m

- Maximale Steigung + 2,8%, maximales Gefälle - 3,2 %

- Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn

- 42 Boxen

Nachgebessert 1

Die Verantwortlichen bei IDM und DMSB hatten beim Drehzahl-Limit bei den verschiedene Kawasaki-Modellen nochmals die Zahlen präzisiert. Das galt allerdings nur für den Sachsenring. Ab der zweiten Veranstaltung in Oschersleben und für den Rest der Saison gelten wieder die ursprünglichen Zahlen.



BMW S 1000 RR (2017) - 14.950 U/min

BMW S 1000 RR (2019) - 14.900 U/min

BMW M 1000 RR (2021) - 15.500 U/min

BMW M 1000 RR (2023) - 15.500 U/min

Honda CBR 1000 RR (2017) - 15.050 U/min

Honda CBR 1000 RR-R (ab 2020) - 15.600 U/min

Kawasaki 2018 - 14.350 U/min (Sachsenring), sonst 14.100 U/min

Kawasaki 2019 - 14.850 U/min (Sachsenring), sonst 14.600 U/min

Kawasaki ZX-10 RR (2021) - 14.850 U/min

Kawasaki ZX-10 RR (2023) - 14.850 U/min

Yamaha YZF-R1 (2017) - 14.700 U/min

Yamaha YZF-R1 (2020) - 14.950 U/min

Nachgebessert 2

Die Preissteigerungen machen auch vor der IDM nicht halt. Für die IDM Supersport darf man laut DMSB-Regularien jetzt mehr ausgeben. «Gabel: Das Preislimit für den Gabeleinsatz, einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf - aller Teile wie z.B. Einsatz, Federn (1 Satz), Nachstellvorrichtung, Gabelstopfen, Stanzeinsätze, Dichtungen, Buchsen, jedoch ohne Öl und Befestigung, liegt bei 2450 € (ohne Mehrwertsteuer), nicht mehr wie vorher bei 2200 Euro», heißt es jetzt.

Die Preise

Die Eintrittspreise liegen in Most wie bei allen anderen IDM-Wochenenden auch zwischen 5,00 Euro für das Tagesticket am Freitag bis 35,00 Euro für die Karte für das ganze Wochenende. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Das Wetter

In Most überwiegt am Tag dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 15 bis 20°C. Nachts fällt Regen und das Thermometer fällt auf 13°C. Mit Böen zwischen 34 und 48 km/h ist zu rechnen. Die Sonne zeigt sich nur etwa 1 Stunde. Sonnenaufgang 04:54 Uhr, Sonnenuntergang 21:21 Uhr. (Quelle: idm.de)

Zeitplan für Freitag den 23.06.23

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 SSP300 W-EC

09.25 bis 09.55 Uhr FP1 NTC

10.00 bis 10.30 Uhr FP FIM Superside

10.40 bis 11.05 Uhr FP1 IDM Superbike

11.10 bis 11.30 Uhr FP1 IDM SSP300

11.40 bis 12.05 Uhr FP1 IDM SSP

12.10 bis 12.30 Uhr FP Pro STK1000



12.40 bis 13.00 Uhr FP2 SSP300 W-EC

13.10 bis 13.40 Uhr FP2 NTC

13.45 bis 14.05 Uhr Q1 FIM Superside

14.15 bis 14.40 Uhr FP2 IDM Superbike

14.45 bis 15.05 Uhr FP2 IDM SSP300

15.15 bis 15.40 Uhr FP2 IDM SSP

15.45 bis 16.05 Uhr Q1 Pro STK1000

16.15 bis 16.35 Uhr Q1 SSP300 W-EC

16.40 bis 17.10 Uhr Q1 NTC

17.15 bis 17.55 Uhr FP3 IDM Superbike