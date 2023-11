IDM News: Glühwein, Sturz-Sieger und Hockenheim-Test

An der einen oder anderen Stelle kündigen sich die nahenden Feiertage bereits in flüssiger Form an. In Ungarn werden Medaillen verteilt und ein ehemaliger IDM-Superbike-Champion ist 2024 mit einem MotoGP-Bike unterwegs.

Eine IDM-Strecke macht in den Statistiken der Superbike-WM von sich Reden. In Ungarn werden Medaillen verteilt, in Hockenheim winkt der Dauertest und ein Ex-Meister bekommt zu Weihnachten einen Testfahrer-Vertrag.

Anerkennung zu Hause

Superbike-Pilot Bálint Kovács macht nicht nur auf der Rennstrecke eine gute Figur. Unter anderem schaffte er es, seine erste komplette IDM Superbike-Saison als Achter abzuschließen. Bevor es mit der Planung für die kommende Saison weitergeht, wurde beim Ungar noch kräftig gefeiert. «Ich habe in dieser Saison an verschiedenen internationalen Meisterschaften teilgenommen, aber eines der besten Gefühle ist, wenn ich zu Hause Anerkennung dafür bekomme», erklärt Kovács. «Bei der Verleihung der MAMS Speed Awards des ungarischen Motorsportverbands erhielt ich eine besondere Auszeichnung für meine Teilnahme und meine Ergebnisse in der EWC, IDM, ESBK und MAMS Speed.

Ich bin stolz, Veranstaltungen wie diese geben mir die Kraft, weiterzumachen und meine Ziele zu verfolgen. Danke für die Medaille ich bin sehr glücklich.»

Most-Medaille

Die Verantwortlichen der Superbike-Weltmeisterschaft veröffentlichten nach dem Ende ihrer Saison 2023 die aktuelle Sturzstatistik. Bei der IDM wird so etwas nicht veröffentlicht, doch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man zumindest beim Strecken-Highscore was gemeinsam hat. Insgesamt gab es 523 Stürze in der WorldSBK, WorldSSP und WorldSSP300. Davon entfallen 172 auf die WorldSBK, 220 auf die WorldSSP und 131 auf die WorldSSP300. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) führte die Liste an, er stürzte in dieser Saison 15 Mal.



Bei der Hitliste der Strecken lag das Autodrom Most, auf der auch die IDM in diesem Jahr den einen oder anderen Sturz zu sehen bekam, mit 65 Stürzen an der Spitze. WorldSBK und WorldSSP300 verzeichneten dort jeweils 23 Stürze, während die WorldSSP die restlichen 19 Stürze verbuchte. Die meisten davon ereigneten sich in der Schikane nach Start und Ziel.

Auf der Erfolgswelle

Jonas Folger, der die IDM Superbike-Saison 2020 als Meister beendet hatte, hat als MotoGP-Ersatzfahrer im GASGAS-Tech3-Team 2023 bei sechs Rennen dreimal gepunktet. Dank dieser Verdienste bekam er einen neuen Vertrag als MotoGP-Testfahrer für 2024. «Wir haben mit Jonas eine Vertragsverlängerung gemacht», berichtete Pit Beirer im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Weil er erstens als Testfahrer einen Superjob gemacht hat und weil er dieses Jahr als Ersatzfahrer gute Arbeit geleistet hat, als er in Texas ins kalte Wasser gesprungen ist und Pol Espargaro bei vielen Rennen echt ersetzt hat. Jonas hat sich besser aus der Affäre gezogen, als wir uns alle vorgestellt hätten. Allein deshalb hat er verdient, dass er bei unserem MotoGP-Projekt dabeibleibt. Mit drei Testfahrern haben wir sicher eine sehr luxuriöse Situation. Und Mika Kallio haben wir auch noch in der Hinterhand. Unser MotoGP-Testteam arbeitet extrem gerne mit Jonas zusammen. Deshalb gab es über den neuen Vertrag keine Diskussion.»

IDM-Moped im Museum

«Ihr wollt nicht auf tolle Bikes und GERT56 verzichten», fragt aktuell das IDM Superbike-Team. «Es ist euch draußen zu kalt und ihr sucht Motorräder in einem tollen Ambiente. Dann auf zur neuen BMW Motorrad Welt in Berlin, zur Geburtsstätte aller Bikes am Juliusturm 32 direkt in der Siemensstadt. Seit kurzem könnt ihr dort die GERT56 BMW M1000RR von Patrick Hobelsberger #521 im glänzenden Ilmberger Carbonparts-Kleid und 4moto Design mit der #52 bewundern, mit der er den dritten Platz in der Gesamtwertung der IDM 2023 errungen hat. Zudem gibt noch Teamplakate und Autogramme von Toni Finsterbusch und Jan Ole Jähnig (solange Vorrat reicht). Vielen Dank an Karl Bayer vom Vodafone Shop Rotkreuzplatz für die Überlassung des Fahrzeuges, denn sie gehört ihm und für Pax gibt es 2024 eine «Frische». Danke an BMW Motorrad für die Möglichkeit. Uns in diesem Rahmen präsentieren zu dürfen, macht uns ein bisschen stolz und wir sehen es als Wertschätzung für unser Kundensportengagement.»

Anstoßen mit Teuchert

Für Donnerstag gibt es eine Einladung für Kurzentschlossen. Der ehemalige Supersport-Weltmeister Jörg Teuchert feiert in seinem Fahrradgeschäft im fränkischen Hersbruck schon mal die erste Runde Weihnachten. Und jeder der will, kann mitfeiern. «Wir laden alle Kunden, Freunde und Bekannten herzlich ein, mit uns die Weihnachtszeit einzuläuten», heißt es beim Team Teuchert. «Wann? Donnerstag, 30.November 2023 von 15-20 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Giant Store Hersbruck.»

Testmöglichkeit in Hockenheim

Jahrzehntelang begann die Motorrad-Saison auf dem Hockenheimring mit dem Langstecken-Klassiker «1000 Kilometer». Dann kam Corona und dann kam erst mal nichts mehr. 2024 soll wieder was gehen. Auf der IDM-Variante. «Nachdem der Veranstalter ADAC Hessen Thüringen nach vielen Jahren, aber mit zuletzt nur 37 Startern im Jahr 2022 keine wirtschaftlich tragfähige Zukunft sieht, wird nun der DMV übernehmen.» Das erklärte jetzt die Führungsetage der DLC. «Es gibt ein paar Modifizierungen. So wird z.B. bei der Streckenführung die Motorradvariante, auch bekannt als IDM-Variante), gefahren. Und da im Herbst an gleicher Stelle das IDM-Finale auf dem Plan steht, lockt der Oster-Termin 2024 vielleicht auch den einen oder anderen Piloten aus der IDM, dem Twin Cup oder der Pro Superstock 1000 an den Hockenheimring.»



«Nach dem Aus in diesem Jahr könnte es in 2024 wieder ein 1000km Rennen am Karsamstag in Hockenheim geben», geben sich die Verantwortlichen optimistisch. Offenbar bemühen sich seit Wochen Streckenbetreiber und Veranstalter um eine Neuauflage des Motorrad-Klassikers, der dann in die 46. Auflage gehen könnte.