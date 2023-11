IDM News: Neukirchner und Fritz gewähren Einblicke

Bevor den einen oder anderen der November-Blues erwischt, kann man sich den Motorsport per Podcast ins heimische Wohnzimmer holen. Marvin Fritz und Max Neukirchner erzählen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz.

Max Neukirchner war in seiner Vergangenheit in der Superbike-WM und der IDM erfolgreich, jetzt gibt er sein Wissen als Coach und Instruktor weiter. Marvin Fritz, der seine Lehre in der IDM absolviert hat, ist unlängst mit YART Langstrecken-Weltmeister geworden. Beide berichten in aktuellen Podcasts über spannende Aspekte ihrer Laufbahn.

Marvin Fritz und ein Croissant

Marvin Fritz hat den Grundstein seiner Karriere in der IDM gelegt und hat sich nun in der Langstrecken-WM mit YART zum Meister gekürt. Vater Wolfgang war in den Neunzigern selbst kurz davor, in die Straßen-WM einzusteigen und schenkte dem Junior schon im zarten Alter von drei Jahren das erste Motocross-Motorrad. Nur ein Jahr später fuhr der junge Marvin sein erstes Rennen. Mit sechs Jahren gab es den ersten Titel, kurz darauf ließ er bei europäischen Wettkämpfen sogar Ken Roczen hinter sich. Eine erfolgreiche MX-Karriere wäre nicht ausgeschlossen gewesen. Doch der Papa hatte andere Pläne und ab 2002 wechselte man in den Straßenrennsport. Der Junior wurde 2014 erst auf einer Yamaha R6 Meister in der IDM Supersport, 2016 folgte dann auf Yamaha auch der Titel bei den Superbikes. Immer mit dabei die Startnummer 7, die er von seinem großen MX-Idol James ‚Bubba‘ Stewart übernommen hat. Eine Kombination, die ihn auch beim Wechsel in die EWC und zum Yamaha Austria Racing Team erhalten blieb. Sie erwies sich auch bei legendären Rennen wie den 24 Stunden von Le Mans und dem Bol d`Or als Erfolgsgarant und in der Saison 2023 fuhr Marvin Fritz an der Seite von Karel Hanika und Niccolo Canepa nach sieben Jahren auf der YART-R1 den Titel in der Endurance World Championship ein. Wie man die Strapazen eines 24-Stunden-Rennens übersteht, was ein Team haben muss, um auf der Langstrecke Weltmeister zu werden und weshalb sich Marvin Fritz manchmal als Croissant bezeichnet, erfährst man in der neuen Episode des Podcasts «Slicks and Sunglasses».

Max Neukirchners Gefühlswelt

«Die #002 ist online», verkündet Top-Superbike, gemeinsam mit Max Neukirchner Veranstalter von Test- und Trainingsevents. «In unserer neuesten Podcast-Episode tauchen wir ein in die rasante Welt des Motorradrennsport. Max Neukirchner, vom ersten Rennen über die heimischen Rennstrecken bis hin zur schillernden, adrenalingetränkten Arena der Superbike-Weltmeisterschaft. Wir begleiten Max auf seinem Weg, der geprägt ist von atemberaubender Geschwindigkeit, unbändiger Leidenschaft und dem unerschütterlichen Willen, sich mit den Besten der Welt zu messen.» In dieser Episode werden die Höhen und Tiefen der Karriere von Max Neukirchner beleuchtet. Von den frühen Erfolgen, die ihn als Naturtalent auf zwei Rädern auswiesen, über dramatische Rückschläge, die nicht nur seine Knochen, sondern auch seinen Kampfgeist auf die Probe stellten, bis hin zu triumphalen Siegen, die ihn in die Herzen der Fans katapultierten. «Erfahren Sie aus erster Hand, wie Max jede Kurve bis hin zur Superbike-WM meisterte, wie er sich immer wieder neu erfand und was ihn trotz aller Widrigkeiten nie das Handtuch werfen ließ», so die Vorschau. «Exklusive Einblicke in seine Gedankenwelt und er teilt mit uns wertvolle Lektionen, die jeder von uns - ob Motorsportfan oder nicht - für sein eigenes Leben mitnehmen kann. Macht euch bereit für eine spannende Reise voller Geschwindigkeit, Emotionen und echter Rennatmosphäre. Schnallt euch an, setzt den Helm auf und erlebt mit uns die Max Neukirchner Story.»

Der Podcast ist in allen gängigen Podcastplattformen zu hören, wie bei Apple Podcast, Amazon Music oder Spotify.

Max Neukirchner als Dominator

«Meistere die Kurve: Max verrät, wie du jede Kurve dominierst», so haben die Verantwortlichen von Trainingsveranstalter Top Superbike ihren Podcast Nummer 3 genannt. Wieder im Fokus Max Neukirchner. Thema des Podcasts: die Kunst des Kurvenfahrens, einem der Schlüssel zum Erfolg im Motorradrennsport. «Max, heute ein erfahrener Riding-Coach, reflektiert über seine Lernkurve im Rennzirkus und die Bedeutung von Technik, Körperhaltung und der Fähigkeit, sich ständig zu verbessern», lauter die Inhaltsangabe. «Er entdeckt die entscheidenden Nuancen der Kurvenfahrt - vom späten Bremspunkt bis zum Scheitelpunkt und darüber hinaus - und verrät, warum gerade der Kurvenausgang oft unterschätzt wird.» Es geht um Körperhaltung, Technik und Bremssysteme. «Macht euch bereit für eine spannende Reise voller Geschwindigkeit», versprechen die Macher von Top Superbike, «Emotionen und echter Rennatmosphäre. Schnallt euch an, setzt den Helm auf und erlebt mit uns die Max Neukirchner Story.»

DMSB und die Sicherheitsstaffel

Auch wenn es sich im neuesten Podcast des Deutschen Motor Sport Bundes DMSB mehr ums Auto als ums Motorrad dreht, kann man dennoch interessante Hintergründe kennenlernen. Christian Vormann spricht über die Bedeutung von Sicherheit im Motorsport und wirft mit Oli Sittler einen Blick auf seine Tätigkeiten bei der Abnahme von Rennstrecken und die Relevanz der DMSB-Staffel, der ältesten Sicherungsstaffel der Welt. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und direkt beim DMSB.