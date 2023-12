IDM News: Garagen-Sale, Geschenke-Tipp und WM-Piloten

Kurz vor dem Jahreswechsel kann man letzte Schnäppchen machen oder schon die Shopping-Tour fürs nächste Jahr planen. Manche haben einen neuen Job, andere suchen noch danach.

Wie jedes Jahr kann man in Belgien günstig an BMW-Teile kommen. Vorher kann man sich die GP-Tickets sichern. IDM-Aufsteiger tauchen in der WM auf und noch sind nicht alle Posten besetzt.

Garagen-Sale beim BMW-Team

Für nette Weihnachtsgeschenke ist es Ende Januar zwar schon zu spät, aber wer noch Budget übrig hat, kann in Belgien shoppen gehen. Wo sonst die Motorräder des IDM- und des EWC-Teams vorbereitet werden, findet der alljährliche Garagen-Flohmarkt statt. Mit allem, was das Motorrad-Fahrer-Herz begehrt. «Wie immer werden wir Workshops zu Reifen, Produkten und mehr veranstalten, kombiniert mit Essen und Trinken», erklären die Macher rund um Chef Werner Daemen. «Der MRP Garage Sale bedeutet nicht nur, dass ihr auf unserem Gebrauchtmarkt für BMW Racing Parts tolle Angebote bekommt, sondern auch, dass ihr mit unseren Angeboten für Reifen, Neuteile und Bikes eure Einkäufe für die Saison erledigen könnt. Bei diesem Event werden auch unsere wichtigsten Partner mitmachen und für Spaß sorgen.» WO: MRP Rennsport, Industrieweg 2050, 3520 Zonhoven

Belgien. WANN: Freitag, 26. Januar 15:00-21:00 Uhr, Samstag, 27. Januar 10:00-16:30 Uhr, Sonntag, 28. Januar 11:00-16:00 Uhr.

Spar-Tipp für GP Sachsenring

Auf der deutschen Grand Prix Strecke beginnt im Mai 2024 die Saison der IDM. Die WM-Verantwortlichen bieten jetzt schon Tickets und Gutscheine für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland im Sommer an. Sparen ist bis zum 31. Januar mit günstigen Vorverkaufstarifen möglich. Gutscheine für den Online-Ticketshop kann man auch noch als Weihnachtsgeschenk erwerben. Die MotoGP macht im kommenden Jahr vom 5. bis 7. Juli auf der Traditionsstrecke bei Hohenstein-Ernstthal Halt. Tickets gibt es bereits ab 29 Euro und bis zum 31. Januar 2024 noch zum günstigen Vorverkaufstarif und wer sich bei der Wahl des Platzes am Sachsenring noch nicht sicher ist, kann auch mit einem Geschenkgutschein Motorsportfreude schenken. Wer die MotoGP in exklusiver Atmosphäre genießen will, hat mit dem Premium Ticket Zugang zum Sachsenring Premium Club. Im Premium Ticket enthalten sind neben dem VIP-Service ebenfalls das Catering an beiden Renntagen in der VIP-Hospitality sowie der beste Blick auf die Startaufstellung sowie der Siegerehrung. Als Weihnachtsgeschenk eignet sich ein Gutschein für den Online-Ticketshop. Die Gutscheine gibt es im Wert von 15, 25, 50, 100, 150 ,180 oder 200 Euro. Der Gutschein ist ab Erwerb drei Jahre lang gültig. Karten für den Motorrad Grand Prix Deutschland sind im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, telefonisch über die Hotline 03723/8099111 oder per Mail an info@sachsenring-event.de erhältlich.

IDM-Piloten in der SSP 300-WM

Die Startaufstellung der FIM Supersport 300 Weltmeisterschaft wird 2024 ganz anders aussehen als 2023. Mit dabei wieder zahlreiche Namen, die man bereits aus der IDM kennt. Bevor er sich seinen zweiten WorldSSP300-Titel sicherte, stand die Zukunft von Jeffrey Buis, einem ehemaligen IDM-Piloten bereits fest. Er verlässt das Team MTM Kawasaki, mit dem er beide Meisterschaften gewann, und wechselt zu Freudenberg KTM - Paligo Racing, die seit Jahren auch ein feste Größe in der IDM Supersport 300 sind.



Ebenfalls bekannt gegeben wurde die Rückkehr von Inigo Iglesias in die WorldSSP300, nachdem er in diesem Jahr in der IDM Supersport 300-Meisterschaft gefahren ist und gewonnen hat. Das Team Flembbo - Pl Performances wird 2024 mit Kevin Sabatucci, der in Assen einen IDM-Gaststart absolvierte, weitermachen und hat außerdem den ehemaligen IDM-Piloten Ruben Bijman vom Arco Motor University Team verpflichtet.

Mackels verliert EWC-Job

Mit den beiden Franzosen Lucas Mahias und Florian Marino sowie dem Belgier Bastien Mackels, der auch in der IDM Superbike erfolgreich ist, absolvierte das belgische Team KM99 in diesem Jahr ihr Debütjahr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Beim Heimrennen in Spa-Francorchamps gelang mit Rang 6 das Highlight der Saison. Auch mit dem zehnten Platz beim Bol d’Or gab es ein Ergebnis, mit dem die Teamführung zufrieden sein konnte. Die Weltmeisterschaft wurde an der zehnten Position abgeschlossen.



Um sich im Haifischbecken der werksunterstützten Teams zu behaupten, wurden für die kommende Saison neben Marino mit dem GP-Sieger und früheren MotoGP-Piloten Randy de Puniet und Jérémy Guarnoni, der in der Saison 2018/2019 mit SRC Kawasaki France den Titel in der Endurance-WM gewann, zwei weitere französische Toppiloten unter Vertrag genommen, die gemeinsam mit Marino die belgische Yamaha-Mannschaft näher an die Spitze heranführen sollen. Bastien Mackels fand im Aufgebot keine Berücksichtigung mehr.