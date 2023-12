IDM News: Metall, Medaille und Last Minute

Bevor der Weihnachtsmann auftaucht, gibt es noch so einiges zu tun. Operationen erledigen, Geschenke besorgen, mit dem Auto rumrasen und Testtermine buchen. IDM-Piloten wie immer mittendrin.

Ein ehemaliger IDM Superbike-Pilot legt sich noch rasch unters Messer, ein anderer versucht sich im Slalom. Ein Nachwuchspilot wird geehrt und andere haben Chancen in Spanien. Und Geschenke für Eilige sind auch noch im Angebot.

Metall-Entsorgung

Der ehemalige IDM Superbike-Pilot Julian Puffe aus Schleiz hat sich eine ganz besondere Vorbereitung auf die Feiertage gegönnt. In den Waldkliniken Eisenberg legte er sich unters Messer. «Letzte Woche wurde sämtliches Metall erfolgreich aus meinem rechten Fuß entfernt», berichtet er nach erfolgreicher Operation. «Ich werde noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und im Anschluss mein Rehabilitations-Programm starten. Es werden einige Wochen vergehen und es liegt viel Arbeit vor mir. Aber ich bin motiviert und kann es kaum erwarten, im Frühjahr 2024 wieder aufs Motorrad zu steigen.»

Lebensretter-Medaille

Der Österreicher Leo Rammerstorfer, im Vorjahr Vizemeister der IDM Supersport 300, wurde Mitte Dezember 2023 von Landeshauptmann Thomas Stelzer als Lebensretter geehrt.

Der heute 19-Jährge hat vor knapp einem Jahr eine ältere Dame im verschneiten Pesenbachtal gefunden, gerade noch rechtzeitig die Rettungskette aktiviert und gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Bad Mühllacken die entkräftete und völlig unterkühlte Frau gerettet. «Sie war kaum noch ansprechbar», schilderte Rammerstorfer im Vorjahr. Weil er beim Joggen kein Handy dabeihatte, lief er sofort zu einem nahegelegenen Gasthaus und bat darum, telefonieren zu dürfen. So wurde rasch die Rettungskette in Gang gesetzt.

Kurzfristig umgesattelt

Zumindest kurzfristig hatte der Ungar Bálint Kovács Mitte Dezember die Seiten gewechselt. Statt IDM Superbike ging es mit dem Auto rund. «Mein Wissen in Sachen Fahrzeug-Technik hat sich mit einer Erfahrung beim Fiesta Cup vergrößert, wo ich diesmal an einem Allrad-Slalom-Synchron-Wettbewerb am Euro-Ring teilgenommen habe», erzählt Kovács. «Ich bedanke mich bei den Organisatoren Zoli Csapó und Berni Gerencsér für den tollen Tag und die Erfahrung, ich hatte eine extrem gute Zeit. Die Veranstaltung war auch für mich ein Neuanfang in den sozialen Medien, da wir mit dem Vloggen begonnen haben. Das Video des Fiesta Cup wird bald auf YouTube und all unseren Plattformen (FB, IG und TikTok) hochgeladen. Ihr könnt die spannenden Veranstaltungen während des Wettbewerbs sehen und natürlich werden wir auch über meine Ergebnisse berichten.»

Nachwuchs-Termine

Statt Weihnachtstfeier, Völlerei und Extrem-Couching machen sich zahlreiche Fahrer schon wieder fit für die Saison 2024. Trainingsveranstalter Bike Promotion denkt dabei auch an seine jüngsten Kunden. «Wir haben vom 27.12. bis 30.12.23 und vom 02.01.-05.01.24 eine eigene Gruppe für Racer der Klassen moto3, SSP300, NTC, ETC, BTC, Red Bull Rookies Cup, ADAC Junior Cup in Almeria und Andalucia», so die Verantwortlichen. «Außerdem sind auch die Riding-Coaches der Dorna vor Ort.»

Last Minute-Geschenk

«Verschenken Sie Adrenalin und Leidenschaft - mit unseren Motorradtrainings-Gutscheinen», so heißt es bei Trainingsveranstalter Top Superbike um den ehemaligen IDM- und WM-Piloten Max Neukirchner. «Weihnachten steht vor der Tür und was gibt es Schöneres, als die Leidenschaft fürs Motorradfahren mit einem ganz besonderen Geschenk zu entfachen? Unsere Gutscheine für ein FahrSportlich-Motorradtraining Kurventraining Rennstrecke sind mehr als nur Geschenke - sie sind Eintrittskarten in eine Welt voller Adrenalin, Präzision und Fahrspaß.» Los geht es bei den Gutscheinen schon bei 25 Euro.