IDM News: Deadline, GP-Tickets und IDM-Test-Termine

Obwohl im Januar die Zeit bis zu den ersten Rennen noch lang ist, nehmen die Vorbereitungen langsam, aber sicher Fahrt auf. Schnell sein muss man bei Job- und Schnäppchen-Angeboten und beim Buchen der Testfahrten.

Aktuell ist der Deutsche Motor Sport Bund wieder auf der Suche nach Mitarbeitern. Wer will, kann sich einen Trailer kaufen oder auch Sachsenring-Tickets und Plätze beim IDM-Training.

Jobs im Angebot

Der DMSB sucht personelle Verstärkung. Im Team der Geschäftsstelle des Motorsport-Dachverbandes in Frankfurt sind aktuell drei Stellen zu besetzen. Das Team in der Geschäftsstelle besteht aus circa 40 Mitarbeitern, die sich für den deutschen Motorsports einsetzen. Wer mitmachen will, muss schnell sein. Bis Montag den 15. Januar 2024 muss die entsprechende Bewerbung auf dem Tisch liegen. Gesucht werden Mitarbeiter im Bereich Kommunikation Koordination (m/w/d), Verbandsentwicklung Koordination (m/w/d), Engagementförderung (m/w/d).

GP-Tickets zum Sonderpreis

Vergünstigte Tickets für die MotoGP am Sachsenring gibt es nur noch bis Ende Januar. Die reduzierten Vorverkaufstarife enden am 31. Januar. Das «Friday for all»-Ticket gibt es schon für 29 Euro und auch ein neues Specialticket mit Zugang zum Boxendach. Der Grand Prix findet vom 5.-7.Juli 2024 statt. Das «Friday for all»-Ticket für 29 Euro ermöglicht Inhabern am Freitag Zugang zum Stehplatzbereich und auf alle verfügbaren Tribünenplätze. Beim Special-Ticket haben MotoGP-Fans von Freitag bis Sonntag Zugang zum Boxendach. Mit dem Premium Ticket Zugang zum Sachsenring Premium Club. Im Premium Ticket enthalten sind neben dem VIP-Service das Catering an beiden Renntagen in der Sachsenring VIP-Hospitality sowie der beste Blick auf die Startaufstellung sowie der Siegerehrung. In allen Tickets inklusive: Das Rahmenprogramm mit Konzerten, Fahrerpräsentationen, dem Red Bull Ring-Rennzirkus oder dem MotoGP-Hero Walk. Ab dem 1. Februar gelten die regulären Preise. Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, telefonisch über die Hotline 03723/8099111 oder per Mail an info@sachsenring-event.de erhältlich.

Ausverkauf beim IDM-Team

Das IDM Supersport 300-Team von Rob Vennegoor und Frank Krekeler sperrt ihre IDM-Abteilung zu und konzentriert sich auf die Supersport 300- und die Supersport-WM. Daher steht jetzt der IDM-Transporter zum Verkauf. Die Eckdaten: Zugelassen plus TÜV, großzügige Ladefläche, sechs Betten und Möglichkeit eines siebte Schlafplatzes plus sechs Schließfächer. Klimaanlage (kalt/warm). Preis 25.000 Euro ohne MwSt. Info-Mail an info@skm-moto.de.

Testplan für die IDM

Die ersten Piloten der IDM haben schon die ersten Testkilometer hinter sich gebracht. Die IDM-Macher arbeiten auch im neuen Jahr mit Trainingsveranstalter Bike Promotion zusammen. Im Angebot ist aktuell ein Test- und Trainingsplanung der IDM Superbike-, Supersport- und Pro Superstock-Piloten. «Wir haben bei den folgenden Terminen spezielle IDM-Trainingsturns im Zeitplan», erklären jetzt die Verantwortlichen. «Oschersleben 20.-21. April 2024 und Schleizer Dreieck 14.-15. Juni 2024. Buchbar auf der Bike Promotion Homepage.»