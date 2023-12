IDM News: Alllerlei zum Jahreswechsel

Zahlreiche Piloten und Teams, die in den Solo-Klassen der IDM erfolgreich sind oder waren, findet man auch in der einen oder anderen Weltmeisterschaft wieder. IDM-Promoter am Verhandlungstisch.

Neuigkeiten vom IDM-Promoter gibt es aktuell noch nicht. Es wird an einem neuen Trainingsmodus für die Superbike-Klasse gewerkelt und auch bei den technischen Reglements werden sich wohl Kleinigkeiten ändern. Dazu wird noch wegen der Seitenwagen-WM diskutiert.

Mehr statt weniger

Mit Inigo Iglesias wurde das Team um den Niederländer Rob Vennegoor und den Deutschen Frank Krekeler in diesem Jahr Meister in der IDM Supersport 300. Beide sind mit ihrem Team auch in der Supersport 300-Weltmeisterschaft unterwegs. Aus diesem Grund hatten sie im Sommer verkündet, nicht mehr an der IDM teilnehmen zu wollen. Das 300er-Team in der WM plus ein Team in der IDM wäre zu viel des Guten, jeder müsse sich zuhause auch um die jeweils eigene Firma kümmern. Jetzt fanden die beiden doch noch etwas Zeit, denn neben der Supersport 300-WM steigt das Team als WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph ab 2024 auch in die Supersport-WM ein. Als Fahrer treten Jorge Navarro und John McPhee an, die um Podiumsplätze und Siege kämpfen wollen. Daher geht es im Februar 2024 auch erstmal in Richtung Australien zum Saisonauftakt der WM.

DMSB Podcast

Frauen und Mädchen sind nach wie vor eine Minderheit im Motorsport und es gehört zu den Zielen des DMSB, das zu ändern. Iris Oelschlegel und Lina van de Mars teilen ihre Erfahrungen und sprechen über den Einstieg und die Förderung von Frauen und Mädchen im Motorsport. Nachzuhören im DMSB Motorsport-Podcast. Von den neuesten Entwicklungen bis hin zu Hintergrundberichten und Interviews mit den Top-Akteuren im Sport. Die Gäste bei Oli Sittler geben jeden Monat tiefe Einblicke in die Welt des Motorsports. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und bei uns auf www.dmsb.de/podcast.

Rückkehrer

Wiljan van Wikselaar nimmt wieder Fahrt in der IDM auf. Der Niederländische Supersport-Meister von 2023 wird im kommenden Jahr in der IDM Supersport angreifen. Er war 2022 schon da, wurde Gesamt-15., damals auf Yamaha. Jetzt kehrt der 27-Jährige auf einer Ducati Panigale V2 zurück. Das Motorrad ist für den Fahrer und auch das Team völlig neu. Deshalb wird es auch Wintertests geben. «Ich freue mich riesig auf den Saisonstart. Je größer die Herausforderung, desto motivierter bin ich», so der V2-Pilot vor seinem IDM-Comeback, «der Plan ist, diesen Winter viele Meter zu machen, um so gut wie möglich zum Saisonstart zu erscheinen.» (Quelle: idm.de)

DMSB hat Ferien

In der Zeit vom 27. Dezember 2023 bis einschließlich 2. Januar 2024 bleibt die Geschäftsstelle des DMSB in Frankfurt geschlossen. Ab Mittwoch, den 3. Januar 2024, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DMSB wieder zu den gewohnten Geschäftszeiten zur Verfügung: Montag, Dienstag und Mittwoch von 8 bis 17 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 16 Uhr.

Wiedersehen wahrscheinlich

In diesem Jahr hatte der Promoter der IDM auch die Geschicke der Seitenwagen-WM zu verantworten und oftmals waren die WM-Teams im Rahmen der IDM dabei. Vor Weihnachten drohte wegen der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen der Ausstieg, doch inzwischen arbeiten die Beteiligten an einer Fortsetzung. Verschiedene Szenarien werden aktuell von allen Verantwortlichen erörtert. Eine Reduzierung auf fünf Veranstaltungen und die Einstellung des Livestreams sind ebenso im Gespräch wie auch ein vorzeitiger Ausstieg als Promotor. Anfang des Jahres sollte bei der Motor Presse Stuttgart eine endgültige Entscheidung fallen. Noch vor dem Weihnachtsfest meldete sich der Motorradweltverband FIM zu Wort: «Einige von Ihnen waren überrascht und besorgt, als sie an diesem Montag eine E-Mail von der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. erhielten, in der sie den Rückzug als Veranstalter aus der FIM Sidecar-Weltmeisterschaft ankündigte.» Doch die Meisterschaft soll mit oder ohne Unterstützung der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. Ausgetragen werden. «Voraussichtlich Mitte Januar werden wir Sie über den Terminkalender und die Bedingungen, unter denen die Weltmeisterschaft durchgeführt werden wird, auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für Ihre Geduld und beste Grüße», beruhigt CCR Sporting Manager Paul Duparc von der Fédération Internationale de Motocyclisme FIM. (Quelle: H.Ohner)

Starker Kollege

Im BMW-Langstrecken-WM-Team sind mit Markus Reiterberger und Ilya Mikhalchik sieben IDM Superbike-Titel unterwegs. Mikhalchik will im kommenden Jahr einen Angriff auf seinen vierten IDM-Titel starten. Reiterberger und Mikhalchik sind von Anfang an Teil des FIM EWC Projekts von BMW Motorrad Motorsport und gehen 2024 in ihre fünfte gemeinsame Saison mit dem BMW Motorrad World Endurance Team von Teamchef Werner Daemen (BEL). Der 41-jährige Franzose Sylvain Guintoli ist der Neuzugang in der BMW Motorrad Werksfahrer-Familie und einer der erfahrensten internationalen Fahrer sowohl im Sprint- als auch im Langstrecken-Rennsport. Neben seinem Weltmeistertitel 2021 kann er auf zahlreiche Siege bei Langstreckenklassikern verweisen.