IDM News: Südamerika-Tour, Mattighofen oder Spa?

Ein Ex-Weltmeister bekommt Post aus der Ferne, KTM sucht Nachwuchs und in Spa kann man sich was gönnen. Oder man fährt selbst. Mit Kawasaki oder mit Marcel Brenner.

Noch ist es ruhig rund um die IDM-Kandidaten 2024. Es wird fleißig trainiert und geschraubt. Doch zu entdecken gibt es doch das eine oder andere. Bei Jörg Teuchert werden Erinnerungen wach. Andere wollen ihre Karriere erst starten.

Teuchert-Bus in Südamerika entdeckt

«So geht nachhaltig», freute sich unlängst der ehemalige Supersport-Weltmeister (2000) Jörg Teuchert, der seit Jahren erfolgreich ein Fahrrad-Geschäft im fränkischen Hersbruck führt, über Post bezüglich seines ehemaligen fahrbaren Untersatzes. «Den Bus hatte ich von 1997 bis 1998. Damit ging es unter anderem zur Supersport World Series als Gaststarter nach Donington und zur IDM, die ich damals 1997 und 1998 gewinnen konnte. Habe das Teil im Frühjahr 1999 verkauft, da ich für die Supersport-Weltmeisterschaft halt doch was Schickes wollte. Jetzt bekam ich eine Mail vom damaligen Käufer, der das Auto immer noch hat und seit mehreren Jahren in Südamerika die Länder besucht. Das Auto ist quasi noch so, wie nach dem Verkauf. OK! Der Zahn der Zeit nagt. Aber der 609D läuft und läuft.»

Ninja Cup am Start

Über die sozialen Medien wirbt Kawasaki für die Teilnahme am wiederaufgelegten Kawasaki Ninja Cup. «Rev up your life», heißt es dort. «Hast du dich schon für den Ninja ZX-4RR Cup 2024 angemeldet? Du bekommst die Ninja ZX-4RR zum Inklusivpreis von 15.990 Euro. Eine Ninja ZX-4RR im Renntrimm, Helm, Lederkombi, Fahrerbekleidung, ein Faltzelt (3 x 3 Meter) und die Startgebühr.»

Alle Infos und Formulare gibt es direkt bei Kawasaki.

Auf nach Belgien

Von der traditionsreichen Strecke in den belgischen Ardennen haben die meisten Race-Fans schon gehört. Dort ist inzwischen auch wieder die Langstrecken-Weltmeisterschaft am Start. Das BMW-Team um Markus Reiterberger und Ilya Mikhalchik mit ihrem Teamchef Werner Daemen laden jetzt zu einer besonderen Sause ein. «Exklusive Gelegenheit», wirbt die Mannschaft. «Begleiten Sie uns am 3. Juni 2024 zu einem besonderen Track Day in Spa, zusammen mit unserem EWC-Team. Verschaffen Sie sich aus erster Hand einen Überblick über unseren Betrieb und genießen Sie das Erlebnis auf der Rennstrecke. Zwei-Tages-Ticket für das SPA 8h Rennen, inklusive Zugang zur BMW Hospitality für Essen und Getränke. Besuch der Werks-Box von BMW Motorrad EWC während des Rennens Begrenzt auf nur zehn Plätze. Sichern Sie sich Ihren Platz und reservieren Sie beim BMW-EWC-Team.

Oder doch lieber nach Frankreich?

«Am 13.08. organisieren wir zusammen mit Moto-Tech Schweiz AG den Marcel Brenner Sponsoring Event in Anneau Du Rhin», berichten die Veranstalter rund um den Schweizer, der auch schon in der IDM Supersport erfolgreich war. «Der gesamte Erlös dieses Events geht als Unterstützung an Marcel Brenner#25. Die Veranstaltung ist sowohl für Anfänger als auch für Hobbyfahrer geeignet. Wir werden ein Team von Instruktoren vor Ort haben, um allen einen tollen Tag bieten zu können. Natürlich wird auch der Star des Tages, Marcel, vor Ort sein und den Teilnehmern zur Verfügung stehen.» Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

KTM sucht Nachwuchs

Der Motorradhersteller aus Österreich macht sich aktuell auf die Suche nach fähigen Mitarbeitern oder solchen, die es werden wollen. «Gesucht werden», so die Personalabteilung, «Lehrlinge bei KTM in Mattighofen. Starte deine Karriere bei KTM und werde 2024 auch du Teil von Europas größtem Motorradhersteller. Deine Benefits: Smartphone und Laptop während deiner Lehrzeit. Kostenlose Unterkunft fürs 1. und 2. Lehrjahr in begrenzter Anzahl. Die Chance auf eine Lehre mit Matura während der Arbeitszeit. Möglichkeit ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Engagierten Lehrlingen garantieren wir eine Übernahme nach Lehrabschluss. Hol dir dein KTM Motorrad – bei gutem oder ausgezeichnetem Erfolg.» Alle Infos direkt bei KTM.