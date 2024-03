IDM News: Phillip Island, Folger und ein Podcast

Was passiert in Le Mans

Ehemalige IDM-Piloten finden sich rund um den Globus. Während die einen Rennen gewinnen, cruist Max Neukirchner durchs Erzgebirge und sucht noch Begleitung. Pech für Schweizer Piloten.

Ein ehemaliger IDM Superbike-Meister freut sich über einen KTM-Job, ein Le Mans Sieger plaudert Hintergrund-Storys aus und beim Verband kann man sich auf drei Jobs bewerben.

Arbeiten mit Profis

Jonas Folger, IDM-Superbike-Meister 2022, wird auch in diesem Jahr als offizieller Testfahrer neben Dani Pedrosa und Pol Espargaro in das MotoGP-Projekt von KTM Factory Racing eingebunden sein. Der 30-jährige Folger wird vor allem Testfahrten auf der MotoGP-Maschine durchführen, sein Können aber auch auf der Rennstrecke für andere firmeninterne Projekte zur Verfügung stellen. «Ich freue mich sehr, 2024 Teil des KTM-Testteams zu sein und unsere Zusammenarbeit nach Möglichkeit weiter ausbauen zu können», erklärt Folger. «Es wird ein intensives Jahr, aber ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und bin hoch motiviert, sie anzugehen. Ich werde mein Bestes geben, um mich als Testfahrer weiter zu verbessern und für mögliche Renneinsätze immer in bestmöglicher Verfassung zu sein, damit ich die in mich gesetzten Erwartungen auch erfüllen kann. Ein großes Dankeschön an alle, die mir für diese hochkarätigen Aufgaben ihr Vertrauen geschenkt haben.»

Ausflug mit Profis

«Bist du bereit für das ultimative Bikerlebnis», fragt aktuell Max Neukirchner. «Vom 09.05. bis 11.05. erwartet dich eine dreitägige Motorradtour durch die malerische Landschaft des Erzgebirges.»

«Mit dem ehemaligen Superbike-Profi Max Neukirchner, einem stolzen Botschafter des Erzgebirges, und unseren erfahrenen Tourguides erkunden wir atemberaubende Strecken, die jedes Bikerherz höherschlagen lassen. Der Fahrspaß und das Erlernen neuer Techniken stehen dabei im Vordergrund», erklären anschließend die Organisatoren.«Max wird sein fundiertes Wissen über die ‚9 Skills für sicheres Kurvenfahren‘ mit dir teilen, um dich optimal auf zukünftige Abenteuer vorzubereiten. Die Abende lassen wir in geselliger Runde ausklingen, während Max die eine oder andere Anekdote aus seiner faszinierenden Rennkarriere zum Besten gibt.» Alle Details zur Tour gibt es beim Veranstalter.

Aus für Schweizer

Für den Schweizer IDM Supersport 300-Piloten Fabio Sarasino sieht die Zukunft aktuell nicht rosig aus. «Was soll ich sagen», meint Sarasino, «mein größter Feind wurde Realität. Die letzten Monate waren nicht leicht für mich, ich habe bis zum letzten Moment gekämpft. Jetzt muss ich verkünden, dass ich nicht genug Sponsoren habe, um dieses Jahr an den Rennen teilzunehmen. Das heißt aber nichts. Wer mich kennt, weiß, dass ich weitermachen und nicht aufgeben werde. Dieses Jahr konzentriere ich mich auf intensives Training mit viel Zeit auf dem Bike, damit ich mich nächstes Jahr zurückkämpfen kann. Es ist nicht vorbei. Danke trotzdem an alle, die mir geholfen haben und immer an mich geglaubt haben.»

Ex-Pilot am Mikro

Jan Bühn ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr bei der IDM Superbike am Start. Doch in Rente ist der Mann aus der Nähe des Hockenheimrings noch längst nicht. Im Gasgeflüster-Podcast erzählt er nun aus seinem Leben. «Motorradfahren lässt sich oftmals nicht rational erklären», heißt es bei Gasgeflüster. «Emotionen, Leidenschaft, Adrenalin. Das muss man erleben. Und für die Sportlichen: Es gibt ja sogar Motorradrennen. Aber warum aufhören, wenn es am schönsten ist? Warum nicht gleich 24h Motorradrennen austragen? Doch wie funktioniert das? Wir haben mit jemanden darüber gesprochen, der es wirklich wissen muss und konnten mit Langstrecken-WM-Fahrer Jan Bühn #45 einen Gewinner des letztjährigen 24h-Stundenrennens in Le Mans an unserem Stammtisch begrüßen. Warum die Langstrecken-WM ein echter Teamsport ist, wieso Gaffa-Tape den Unterschied machen kann und weshalb Asphalttemperatur eigentlich irgendwo auch immer überbewertet werden, erfährst du in der aktuellen Folge Gasgeflüster.»

Sieg in Australien

Letztes Jahr stand Petr Svoboda noch bei der IDM Supersport 300 auf dem Podium. Jetzt wiederholte der Tscheche das Kunststück in Australien und feierte mit seinem Team Füsport - RT Motorsports by SKM – Kawasaki einen Sieg bei der ASBK Supersport 300. Mit Jed Metcher, ebenfalls einem ehemaligen IDM-Piloten, als Teamchef von Petr Svoboda war das Team bereit, zu punkten. Svoboda holte beide Siege bei seinem ersten Auftritt auf Phillip Island. Leider verlief Rennen 3 für Petr etwas weniger reibungslos. Nach einem guten Start landete er auf der langen Geraden des berühmten Phillip Island Grand Prix Circuit im Kiesbett. Am Ende wurde er noch Dritter.

Jobs in Frankfurt

Der DMSB sucht personelle Verstärkung. Im Team der Geschäftsstelle des Motorsport-Dachverbandes sind drei neue Stellen zu besetzen. Das Team in der Geschäftsstelle besteht aus circa 40 Mitarbeitenden, die sich für den Erfolg des deutschen Motorsports einsetzen. «Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung», so die Verantwortlichen in Frankfurt.

Schülerbetriebspraktikum im Motorsport 2024 (bis 31. März 2024)

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 2024 im Motorsport, Fokus: Nachwuchsehrenamt (bis 15. Mai 2024)

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 2024 im Motorsport, Fokus: Jugendsport (bis 15. Mai 2024)