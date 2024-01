Luca Grünwalds IDM-Comeback 2024 so gut wie sicher

Die IDM Superbike 2024 soll es für Grünwald werden. In welchem Team und mit welchem Motorrad verrät er noch nicht. Doch der Bayer schaut zuversichtlich auf seine Zukunft im IDM-Paddock.

«Mit der Marke war ich schon mal unterwegs», berichtet Luca Grünwald auf seine motorsportliche Zukunft angesprochen mit einem schelmischen Augenzwinkern. Da der Bayer aber schon nahezu mit allem, was zwei Räder hat unterwegs war, hilft der Tipp nicht wirklich weiter. Lediglich Ducati müsste man bei genauem Hinsehen von der Liste der Verdächtigen streichen.

Aber im neuen Jahr soll es wieder die komplette IDM Superbike-Saison werden. «Ich arbeite an der Umsetzung und bin sehr positiv gestimmt, dass es klappt und wir angreifen können», sagt er. Und wer Luca Grünwald kennt, der weiß, dass er nicht in die IDM zurückkehrt, um im Mittelfeld zu stranden. Seine letzte komplette Saison ist schon ein wenig her. Für das Jahr 2022 hatte er einen Vertrag im Team HRP unterschrieben, doch seinen Dienst im Team von Jens Holzhauer konnte er erst mit massiver Verspätung antreten. Grünwald hatte sich bei den Saisonvorbereitungen schwer verletzt und fiel für Monate aus. Erst die letzten beiden IDM-Wochenende konnte er dann bestreiten. Immerhin kratze er bei den vier Rennen noch zwei Podestplätze und 51 Punkte zusammen, welche ihm Platz 13 in der Endwertung einbrachten. Einen Vertrag für 2023 bescherte ihm das allerdings nicht.

«Im letzten Jahr konnte ich zwei Mal beim Team Kawasaki-Weber für Tati Mercado einspringen», zählt Grünwald auf, «und ich bin noch die Langstrecken-WM gefahren.» Im Oktober 2023 legte sich der Bayer nochmals unters Messer und bekam als Abschluss seines 2022er-Unfalls eine neues Kreuz- und ein neues Außenband im Knie verpasst. Die Heilung verläuft nach Plan und Grünwald kann schon wieder fleißig trainieren. Allerdings noch ohne Motorrad. Da soll es im März mit Testfahrten losgehen.

«Da wird ganz schön was los sein», meint Grünwald mit Blick auf die IDM 2024. «Die Konkurrenz wird ziemlich stark sein. Aber wir brauchen uns nicht verstecken.»