Bert-Poensgen-Pokal: Dirk Geiger kassiert Shark-Helm 06.05.2024 - 20:52 Von Esther Babel

© Gramm In Memoriam © Wiessmann Dirk Geiger

Der Name Poensgen ist auch heute noch ein Begriff in der Motorsport-Szene. Nicht zuletzt als einer der IDM-Promoter aus vergangenen Tagen. Weggefährten erinnern an den engagierten Motorrad-Mann.