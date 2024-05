IDM Sachsenring: Hobelsberger gewinnt Pre-Practice

Erstmals kommt beim IDM Auftakt auf dem Sachsenring das neue Trainingsformat zum Zug. Nach zwei Freien Trainings am Freitag, zählten bereits die Zeiten am Nachmittag für die Startaufstellung am Sonntag.

Reverse Grid war gestern. Für diese Saison hat sich der IDM-Promoter was Neues einfallen lassen, um die Fahrer bei Laune zu halten und den Freitag und Samstag in Sachen Spannungsbogen aufzuwerten. Das klassische erste und zweite Qualifying am Samstag wurde abgeschafft. Die ersten Zwölf der neu eingeführten Pre-Practice Session haben sich automatisch für die Superpole 2 am Samstagnachmittag qualifiziert.

Für die Piloten ab Platz 13 ist die Superpole 1 reserviert. Wer es dort unter die ersten Drei schafft, darf gleich weiterfahren in der nachfolgenden Superpole 2, um dort um die besten Startplätze zu fighten. «Schau mer mal, wie es wird», hatte Luca Grünwald vor dem Pre Practice noch gemeint. Doch viel zu sehen gab es für den Bayer auf seiner BCC-BMW nicht. Sein Motorrad hatte schon im zweiten Freien Training nicht wie geplant funktioniert und Grünwald musste deswegen sogar einen Ausrutscher, der eine rote Flagge verursachte, hinnehmen. Bis zum Pre Practice war das Problem nicht gelöst. «Die Elektronik», erklärte Teamchef Andy Gerlich das Problem. «Mal funktioniert es und mal nicht.» Der Freitagabend dürfte für die Fehlersuche drauf gehen.

Ebenfalls mühsam verlief das Pre Practice für Leandro Mercado auf seiner Kawasaki. Erst musste er sich einen neuen Auspuff abholen, wenige Runden später versagt ein nötiger Sensor seinen Dienst. Der Argentinier schaffte nur acht Runden und strandete auf Platz 23. Bester Kawasaki-Pilot war unterdes Nico Thöni, der für den verletzten Martin Vugrinec eingespringt.

Bester IDM-Neueinsteiger war Lorenzo Zanetti mit der Triple M Ducati. Seine erste und bis dahin auch letzte Erfahrung auf dem Sachsenring war beim italienischen Meister schon leicht veraltet. «Damals bin ich in der 125er-WM gefahren», ich erinnere mich an die Strecke nicht mehr so wirklich.» Mit Platz 8 glänzte Max Enderlein. Der ehemalige Supersport-600-Meister war damit schnellster Umsteiger und schnellster Yamaha-Pilot.

Sollte jemand Hannes Soomer und Vladimir Leonov vermissen? Soomer ist an der Schulter verletzt und Leonov hat nicht rechtzeitig ein Visum erhalten.

Die erste Bestzeit im Rahmen des neuen Trainingsformates ging an Patrick Hobelsberger vom Team GERT56.

Pre Practice Sachsenring

1. Patrick Hobelsberger (BMW) 1.23,262 min

2. Florian Alt (Honda) 1.23,495 min

3. Ilya Mikhalchik (BMW) 1.23,587 min

4. Toni Finsterbusch (BMW) 1.24,107 min

5. Jan Mohr (BMW) 1.24,155 min

6. Lorenzo Zanetti (Ducati) 1.24,321 min

7. Jan-Ole Jähnig (BMW) 1.24,462 min

8. Max Enderlein (Yamaha) 1.24,574 min

9. Philipp Steinmayr (BMW) 1.24,738 min

10.Thomas Gradinger (Yamaha) 1.24,758 min

11. Max Schmidt (BMW) 1.24,829 min

12. Bálint Kovács (BMW) 1.24,954 min

13. Maximilian Kofler (Yamaha) 1,24,982 min

14. Leon Orgis (Yamaha) 1.25,057 min

15. Marco Fetz (BMW) 1.25,379 min

16. Milan Merckelbagh (BMW) 1.25,460 min

17. Colin Velthuizen (BMW) 1.25,597 min

18. Oliver König (Ducati) 1.25,713 min

19. Marc Moser (Ducati) 1.25,727 min

20. Nico Thöni (Kawasaki) 1.25,786 min

21. Kevin Orgis (BMW) 1.25,918 min

22. Rob Hartog (Yamaha) 1.26,075 min

23. Leandro Mercado (Kawasaki) 1.26,351 min

24. Sandro Wagner (BMW) 1.26,855 min

25. Leon Franz (BMW) 1.28,456 min

26. Johann Flammann (Kawasaki) 1.28,556 min

27. Björn Stuppi (BMW) 1.29,332 min

Luca Grünwald (BMW) – ohne Zeit