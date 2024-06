IDM Most: Der Plan am Sonntag

Der Sonntag in Most

Die IDM Superbike ist am Sonntag zwei Mal dran. Die IDM Supersport 300 und die IDM Supersport fahren nach den Samstagsrennen jeweils ihren zweiten Lauf. Dazu kommen die Seitenwagen-WM und drei Cups.

Bestes Motorradfahrer-Wetter erwartet Fans und Fahrer am vorletzten Juni-Wochenende. Neben den Warm-ups gibt es bei den Cup-Klassen sogar noch weitere Qualifyings, bevor die Rennen losgehen.

Das Rahmenprogramm

In Most ist unter anderem der Nachwuchs aus dem KTM Junior Cup powered by ADAC am Start. Dieser Cup ist eine professionelle Nachwuchsrennserie mit dem Ziel, junge Motorrad-Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf ihrem Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft zu fördern. Ab 2024 fahren Jungen und Mädchen zwischen 13 und 21 Jahren an insgesamt fünf Rennwochenenden um Punkte und um den Gesamtsieg. Alle Teilnehmer/innen gehen mit identischen Bikes – der KTM RC4 R mit 250 ccm Viertakt-Motoren – an den Start. Organisation und Durchführung der Nachwuchsrennserie übernimmt BG Sportpromotion in enger Zusammenarbeit mit KTM Österreich und dem ADAC. Weitere Informationen unter: www.ktmjuniorcup.com

Und noch ein Cup

Der Northern Talent Cup geht 2024 in seine fünfte Saison und ist seitdem Stammgast als Rahmenprogramm der IDM. Fahrer im Alter zwischen 14 und 17 Jahren treten in ganz Mittel- und Nordeuropa an, parallel zur FIM MotoGP™ Weltmeisterschaft, der MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft und der IDM. Als Teil der Road to MotoGP™ ist ein Platz im Red Bull MotoGP Rookies Cup in der folgenden Saison für den/die NTC-Fahrer zu vergeben, die nach Ansicht der Dorna die beeindruckendsten Fortschritte und/oder das größte Potenzial gezeigt haben, und mindestens zwei ehemalige NTC-Piloten nehmen am Rookies Cup-Auswahl-Event auf der Road to MotoGP™ teil. Die Road to MotoGP™ besteht aus Initiativen auf der ganzen Welt, die Millionen von jungen Fahrern die Möglichkeit geben, sich auszuzeichnen. Fahrer aller Nationalitäten können sich bewerben, aber der Cup richtet sich an Fahrer aus Nord- und Mitteleuropa. Der NTC wird von Dorna Sports betrieben, dem Veranstalter der MotoGP™ Weltmeisterschaft, der FIM JuniorGP™ Weltmeisterschaft, der MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft, der FIM Enel MotoE™ Weltmeisterschaft und des Idemitsu Asia Talent Cups, sowie Mitveranstalter des R&G British Talent Cups und des Red Bull MotoGP Rookies Cups.

Der Stream

Am Sonntag kann man es sich, sollte man nicht persönlich vor Ort sein, mit der Live-Stream-Übertragung von Radio Viktoria gemütlich machen. Eddie Mielke sprintet zwischen Siegerehrung und Startaufstellung hin und her und liefert die Interviews. Die Rennen moderieren Tommi Deitenbach und Lukas Gajewski, die sich immer kompetente Co-Kommentatoren zu den Rennen in die Sprecher-Kabine einladen.

Der Sendeplan

11:20 Uhr – Welcome Moderation

11:25 Uhr – IDM SBK RACE 1 (race start 11:35 Uhr)

12:17 Uhr – IDM FIM Sidecar World Championship RACE (race start 12:25 Uhr)

13:10 Uhr – KTM Junior Cup powered by ADAC RACE 2 (race start 13:15 Uhr)

13:50 Uhr – IDM SSP300 RACE 2 (race start 14:00 Uhr)

14:40 Uhr – IDM SSP RACE 2 (race start 14:50 Uhr)

15:30 Uhr – IDM SBK RACE 2 (race start 15:40 Uhr)

16:20 Uhr – Yamalube Yamaha R7 Cup RACE 2 (race start 16.25)

17:05 Uhr – Northern Talent Cup RACE 2 (race start 17:10 Uhr)

Das Wetter

In Černý Most ist es morgens teils wolkig und teils heiter und die Temperatur liegt bei 15°C. Später gibt es mehr Wolken als Sonne und die Höchstwerte liegen bei 23°C. Am Abend bilden sich in Černý Most leichte Wolken bei Werten von 18 bis zu 22°C. Nachts ist es leicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 15°C. Mit Böen zwischen 9 und 27 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag, den 23.06.2024

09.00 bis 10.00 Uhr Warm-up

10.10 bis 10.35 Uhr Q2 KTM JC

10.40 bis 11.10 Uhr Q2 NTC



11.35 bis 12.10 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

12.25 bis 13.00 Uhr Rennen 2 Superside WM

13.15 bis 13.50 Uhr Rennen 2 KTM JC

14.00 bis 14.35 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

14.50 bis 15.25 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

15.40 bis 16.15 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

16.25 bis 17.00 Uhr Rennen 2 R7 Cup

17.10 bis 17.45 Uhr Rennen 1 NTC